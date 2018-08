Tragödie mit 45 Toten im Winter 1942 bewegte die Buchener

Buchen.383 Jahre nach der Pestepidemie von 1635 und 75 Jahre nach der Typhusepidemie gedenken am kommenden Sonntag Stadt und Pfarrgemeinde Buchen wieder der Opfer dieser Seuchen und begehen das Fest zu Ehren des Pestpatrons St. Rochus.

Typhus im November 1942

Vor 75 Jahren wurden in Buchen die ersten Krankheitsfälle beobachtet. Zunächst vermuteten die Ärzte noch eine einfache Grippe. Erst eine zufällige Blutuntersuchung erbrachte am 1. November 1942 die tatsächliche Diagnose: Die Patienten litten an Typhus.

Mit dem Anstieg der Fälle und der Verbreitung der Krankheit vermehrten sich auch die Gerüchte über die mögliche Ursache. Anstelle von verdorbenem Speiseeis vom Schützenmarkt oder der Einschleppung durch Kriegsgefangene lag die tatsächliche Ursache in der unzureichenden Wasserversorgung, die zu einer Verseuchung des Trinkwassers durch den Waschbrunnen am Lohplatz führte.

Nachdem der Auslöser erkannt worden war, wurde Ende Dezember 1942 die Waschbrunnenanlage geschlossen und der Brunnen zugeschüttet. Bedeutend schneller wurden verschiedene Eindämmungsmaßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Chlorierung des Wassers. Am 9. November 1942 verhängte die deutsche Wehrmacht zudem eine Urlaubssperre. Dadurch konnten einerseits die sich im Heimaturlaub befindenden Soldaten nicht zu ihrer Truppe zurückkehren.

Andererseits schien es für Buchener Soldaten unmöglich, zu ihren kranken Familienangehörigen heimzukehren. Auf der Suche nach Erkenntnissen über den Zustand in der Heimatstadt wendeten sich viele Soldaten an Stadtpfarrer Josef Blatz (1881 bis 1946), der in diesen schweren Tagen beides war, aufopferungsvoller Seelsorger und wichtige Informationsquelle. In einem Brief vom 16. Dezember 1942 an einen Buchener kommt dies deutlich zum Ausdruck: „Soeben hatte ich Gelegenheit, endlich Ihren Brief aus einer grosen Zahl anderer Soldatenbriefe herauszulesen […]! Es tut mir herzlich leid, dass ich infolge meiner Arbeit bei den Kranken […] von früh bis spät bei der Krankenseelsorge sein muss und meine einlaufende Post nicht einmal öffnen, geschweige lesen und beantworten konnte. […] Vielleicht war es Fügung Gottes, dass ich Ihren Brief nicht gleich beantworten konnte! Denn in den Tagen, da Ihr Brief ankam, hatte Ihre Frau einen Rückschlag und ernste Lungenentzündung, nachdem sie eigentlich schon zu den Fast-Geheilten gehört hatte und eine Zeit lang deshalb von hier nach Walldürn gebracht worden war, wo die leichteren Fälle vorüber gehend untergebracht waren! Nun ist aber seit etwa 8 Tagen auch die zweite Gefahr überwunden und Sie können ganz beruhig sein! […] Sie können dem Herrgott nicht genug danken, dass diese Gefahr an Ihrer schwer kranken Frau vorüber gegangen ist, da schon 38 Menschen aus allen Altersklassen hier daran gestorben sind und andere mit dem Tode noch ringen!“

Ein anderer Soldat versuchte mit Unterstützung der Stadtverwaltung, trotz Urlaubssperre nach Buchen zurückkehren zu dürfen, da seine Frau und zwei Kinder erkrankt waren. Nachdem das Gesuch mehrmals abgelehnt worden war, gelang es durch Eingaben des Bürgermeisteramtes am 9. Dezember 1942, eine Urlaubsgenehmigung zu erhalten.

Anfang des Jahres 1943 klang die Typhus-Epidemie langsam ab, so dass am 25. Januar 1943 die Urlaubssperre aufgehoben werden konnte. Die Bilanz für den Winter 1942/43 war für Buchen hingegen verheerend. Von den 297 Erkrankten waren 45 Personen gestorben. Die Tragödie veranlasste die Buchener Bevölkerung, das seit 1635 bestehende Rochusgelöbnis zu erneuern und zu bekräftigen. Tobias-Jan Kohler

