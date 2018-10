Trauer(biblio)thekenwerden aufgebaut

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit drei Jahren arbeiten verschiedene Selbsthilfegruppen, kirchliche und nichtkirchliche Institutionen in der Trauerarbeit auf der Ebene des katholischen Dekanats Mosbach-Buchen und der katholischen Bildungsarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis als sogenannter „Trauertisch“ zusammen. Eine der Ideen und Initiativen dieses Netzwerks, zwei öffentlich zugängige Trauer(biblio)theken für trauende Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Trauerbegleitende, Lehrkräfte und andere ins Leben zu rufen, wird nun Wirklichkeit.

Fachveranstaltungen geplant

Die neue TrauerThek in der Religionspädagogischen Medienstelle Buchen, hält, wie die zweite TauerThek in Obrigheim, künftig viele ausgewählte und bewährte (Fach)-Bücher und Medien zum Thema Trauer, Trost und Trauerarbeit für Trauernde und deren Angehörige, sowie für die Bevölkerung, bereit. Auch Fachveranstaltungen sollen in den jeweiligen Räumlichkeiten stattfinden und Adressen von Trauergruppen weitergegeben werden. Offiziell eröffnet wird die TrauerThek am Freitag, 26. Oktober, im Wimpinasaal.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018