Treffen im Atelierhaus von Werner Zeh

Hainstadt.Im Atelierhaus von Werner Zeh in Hainstadt haben sich die Landräte Dr. Achim Brötel und Bernd Lange vom Landkreis Görlitz (Sachsen) sowie die Künstler Werner Zeh und Horst Jurtz getroffen. Zeh führte seine Gäste durch sein Haus, das ihm als Wohnhaus und Atelier dient. Außerdem verfügt er über ein größeres Atelier bei der Firma Weiss in Buchen. Zeh informierte über sein künstlerisches Schaffen und zeigte auch Bilder aus seinen Jugendjahren, zum Beispiel ein Aquarell mit drei Pferden, das er im Alter von 13 Jahren geschaffen hatte. Die Delegation aus Görlitz war in den Neckar-Odenwald-Kreis gereist, weil am Freitag im Landratsamt in Mosbach eine Ausstellung des Görlitzer Künstlers Horst Jurtz eröffnet wurde. Der Landkreis Görlitz ist Partner-Landkreis des Neckar-Odenwald-Kreises. Das Bild zeigt (von links) Gabriele Neugebauer (Landratsamt Görlitz), Joachim Mühle (Kulturamtsleiter aus Görlitz), Achim Dörr (Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis), Landrat Dr. Achim Brötel, Landrat Bernd Lange aus Görlitz, Horst Jurtz, Werner Zeh und Bürgermeister Roland Burger. Bild: Martin Bernhard