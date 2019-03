Buchen.Nachdem es in den letzten Jahren ein wenig ruhig um die Junge Union in Buchen geworden war, haben sich die drei jungen Kandidaten für den Buchener Stadtrat Clara Linke, Lukas Schäfer und Mazlum Oktay an einen Neustart der CDU-Jugendorganisation in Buchen gemacht.

Der Slogan „Wir sind Buchen Mitte“ soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Kleinstadt Buchen symbolisieren. „Wir sind nicht gegen etwas oder andere, sondern wir sind die Mitte der Gesellschaft, die die Entwicklung unserer Stadt voranbringen will.“ Unter Leitung des JU-Kreisvorsitzenden Tobias Leibfried fand die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Dabei wurden Lukas Schäfer zum Vorsitzenden und Clara Linke zur stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführerin gewählt. Mazlum Oktay übernimmt das Amt des Finanzreferenten. Die Junge Union war in der Vergangenheit eine treibende Kraft des politischen Spektrums in Buchen, so Bürgermeister Roland Burger in seinem Grußwort. Er freute sich, dass es der CDU gelungen sei, junge engagierte Menschen für die Kandidatur zum Stadtrat zu gewinnen. Es sei wichtig, dass auch die junge Generation im Gemeinderat der Stadt vertreten ist, um dem gesamten Spektrum der Bevölkerung Gehör zu verschaffen.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat, Dr. Harald Genzwürker, freute sich auf die Zusammenarbeit mit der Jugendorganisation der CDU. Es sei schön, dass auch junge Menschen „konservativ“ nicht mit rückständig assoziieren, sondern mit dem was es eigentlich bedeutet: zu allererst das Positive bewahren und erhalten, denn es sei nicht das Schlechteste, von einer stabilen Basis ausgehend nach Neuem zu streben. Konservativ heiße keinesfalls stehen zu bleiben, sondern bewusst nach vorne zu gehen und dabei die Menschen und die Entwicklung der Stadt stets im Blick zu haben. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Ralf Schäfer bot der Jungen Union jedwede Unterstützung seitens des Stadtverbands an.

Der neue Vorsitzende Lukas Schäfer kündigte eine Gesprächsreihe mit Persönlichkeiten aus der Region an, bei der es vor allem um Themen der jungen Generation gehen werde. Neben besonders jugendrelevanten Themen, wie Digitalisierung, Mobilität und Umwelt gelte es vor allem junge Menschen für Politik zu begeistern, so Schäfer. Umso mehr freue man sich über die erschienenen Interessenten und hoffe weitere neue aktive Mitglieder gewinnen zu können. Als einzige politische Jugendorganisation in Buchen sehe man sich aber auch in der Verantwortung, alle politikinteressierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitzunehmen. In offenen Diskussionsrunden werde man im Austausch bleiben und neue Wege in die Demokratie suchen. TN

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019