Trend zu regionalen Produkten steigert Attraktivität

Götzingen.Am morgigen Sonntag startet in Götzingen um 11 Uhr der traditionelle Wendelinusmarkt. Exakt ist die immer wieder gestellte Frage nach Ursprung und Alter des ‚Götzinger Marktes’ (noch) nicht zu beantworten. Der bis jetzt älteste urkundliche Nachweis datiert aus dem Jahre 1803, so dass in Götzingen heuer also zumindest der 216. Markt stattfindet.

Offen ist auch noch die Frage, warum dieser auf den Gedenktag des heiligen Wendelinus, des Schutzpatrons der Tiere, gelegt wurde. Dieser kam nach der Überlieferung als Mönch aus Schottland nach Deutschland und hat sich im Saarland als Einsiedler niedergelassen – in der Nähe der nach ihm benannten Gemeinde St. Wendel. Rasch verbreitete sich dort die Kunde über seine besondere Fähigkeit, den Menschen und vor allem den Tieren bei Krankheiten zu helfen.

Wichtige Bedeutung für die Bürger

Freilich hat der Markt heute wirtschaftlich nur noch geringe Bedeutung im Gegensatz „zu früher“. Der Markt stellte noch bis nach dem zweiten Weltkrieg für die Götzinger Bevölkerung und die Nachbargemeinden eine willkommene Einkaufsmöglichkeit dar. Die Bürger waren auf solche Gelegenheiten angewiesen und nutzten sie auch, um ihren Bedarf für Haus und Hof, Garten und Feld zu decken. Und so ganz nebenbei war der Markt auch eine geschätzte Nachrichtenbörse. Als es noch kein Telefon – an Internet war noch gar nicht zu denken – und auch keine Autos gab, war der Markt oft für längere Zeit der einzige Anlass, sich mit Verwandten, Bekannten und Freunden aus den umliegenden Gemeinden zu treffen. Der Austausch von Erfahrungen, Gedanken und auch Neuigkeiten spielte dabei eine wichtige Rolle. Gerade letzteres tat man besonders gern in einer der ehemals sechs Götzinger Gastwirtschaften – „Bretze“, „Adler“, „Engel“, „Lamm“, „Schwanen“ und „Deutscher Hof“.

Über Generationen hinweg wurde der Markt konsequent am Wendelinustag, also am 20. Oktober, veranstaltet. Zahlreiche fliegende Händler säumten dabei die „Gasse“ von der „Bretze“ bis hoch zum „Schwanen“. Das Angebot war recht vielfältig und deckte alle Bereiche des Bedarfs eines landwirtschaftlichen Hofs und Haushaltes ab. Mit dem Einzug der modernen Zeit und ihrer Errungenschaften, vor allem dem Siegeszug der Marktwirtschaft und neuerdings gar des Versandhandels, verlor der Markt seine Bedeutung. Genau entfiel die Möglichkeit, beim Bauern direkt einzukaufen, doch die Tendenz geht in Zeiten von ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln direkt vom „Hofladen“ wieder in eine andere Richtung. Der Markt findet seit einiger Zeit grundsätzlich sonntags nach dem 20. Oktober statt und hat dadurch für die einheimische Bevölkerung wieder etwas an Attraktivität gewonnen. Und das ganz besonders, seit sich vor allem die Vereine in das Marktgeschehen einbringen.

So wollen auch heuer neben fliegenden Händlern wieder einige Institutionen und vor allem die Götzinger Vereine – die alle gemeinsam natürlich auf günstige Witterung und damit regen Marktbesuch hoffen – mit vielseitigen Angeboten den Besuchern einen interessanten und informativen Marktbummel anbieten. Unterschiedlichste Waren und Präsentationen werden ebenso dargeboten wie Ausstellungen, Flohmarkt und Unterhaltungsspiele. Daneben sind die Vereine um das leibliche Wohl der Besucher bemüht und laden zu ländlichen Spezialitäten zur Stärkung und vor allem auch zum erholsamen und gemütlichen Plausch in ihre Lokalitäten ein. Eröffnet wird der „Getzemer Moarkd“ – wie ihn der Volksmund nennt – um 11 Uhr mit dem traditionellen Platzkonzert der Musikkapelle Götzingen und dem obligatorischen Bieranstich auf dem Schulhof. jm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018