Treue Mitglieder ausgezeichnet

Hainstadt.Die Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft Wohneigentum mit traditionellem „Saukopfessen“ fand im Gasthaus „Schwanen“ statt.

Gemeinschaftsleiter Hermann Klein eröffnete den Abend, dankte dem Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit und übergab das Wort an Manfred Kirchgeßner. Dieser ging auf die Aktivitäten des Kreis- und Bezirksverbandes ein. Schriftführerin Karola Schmidt erinnerte im Tätigkeitsbericht detailliert an die Veranstaltungen des Berichtsjahrs. Dazu gehörte unter anderem der Vortrag mit Sven Görlitz zum Thema „Gartenboden“. Kassenverwalterin Martha Dosch erklärte, dass der Landesverband Wohneigentum, wie bereits angekündigt, die Mitgliedsbeiträge erhöht. Statt bisher 33 Euro müssen nun 36 Euro pro Jahr an den Verband abgeführt werden. Die Versammlung stimmte der Beitragserhöhung zu. Die Entlastung verband Ortsvorsteher Bernd Rathmann mit seinem Grußwort. Er dankte den „Siedlern“ für ihre Mitarbeit bei örtlichen Veranstaltungen.

Schließlich ehrte Manfred Kirchgeßner treue Siedlerfreunde. Seit zehn Jahren gehört Manfred Schubert dem Verein an. Vor 20 Jahren reichten Bernhard Bellm, Magdalena Hanich und Edgar Link ihre Mitgliedsanträge ein. Für 30 Jahre wurde Bernhard Ackermann geehrt. Seit 40 Jahren sind Konrad Balles, Otto Brenneis, Reinhold Farrenkopf, Marianne Hoff, Hermann Klein, Herbert Kohler, Josef Martin, Gerhard Müller, Edith Pföhler, Alois Schmidt, Helmut Schmidt und Paul Schweizer dabei. Für jeweils 50 Jahre wurden Max Gramlich, Horst Hammen, Werner Henk, Emmi Ihrig, Albert Throm und Lieselotte Sahr geehrt. Die Ehrung verdienter Vorstandsmitglieder übernahm Ortsvorsteher Rathmann. Seit zehn Jahren arbeiten Heidi Pföhler und Marianne Schwarz mit, seit 25 Jahren Horst Büchler, Hans-Eberhard Müller und Karola Schmidt, seit 35 Jahren Hermann Klein und Manfred Kirchgeßner. ad