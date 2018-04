Treue Mitglieder geehrt

Anzeige

Rinschheim.Im Rahmen der Mitgliederversammlung der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Rinschheim im Gemeindesaal, standen neben dem Tätigkeits- und Kassenbericht, Ehrungen und eine Vorstellung des Restprogrammes für 2018 auf der Tagesordnung. Angelika Immerz begrüßte die Mitgliede und stimmte mit einem Gedicht von Christa Spilling-Nöker auf den Abend ein.

In ihrem detaillierten Jahresbericht, der derzeit 43 Mitglieder zählenden Frauengemeinschaft, erinnerte Schriftführerin Ursula Lauer an die vielfältigen kirchlichen und weltlichen, sowie an die Jubiläums-Aktivitäten im vergangenen Jahr, ebenso an die auf dem sozialen-caritativen Sektor unterstützten Hilfsprojekte. Germana Ehmann erläuterte die finanziellen Bewegungen im Verein, die von den Kassenprüferinnen Elisabeth Eisenhauer und Gisela Hammerl als einwandfrei bestätigt wurden, Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Ruth Frank und Andrea Gremminger geehrt und als eifrigste Besucherin Sieglinde Ballweg. Sie alle wurden mit einem Blumenpräsent bedacht. Angelika Immerz bedankte sich bei allen Frauen für ihre Teilnahme an den diversen Veranstaltungen und ihre langjährige Treue zur kfd.