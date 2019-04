Trio überzeugte ohne Instrumente

Buchen.Das VR-Anlegerforum der Volksbank Franken stand unter dem Titel: „Ohne Aktien geht es nicht“! Bankdirektorin Karin Fleischer begrüßte in der Stadthalle Buchen die knapp 700 Gäste und verwies darauf, dass das VR-Anlegerforum ein Teil der Veranstaltungsreihe „Volksbank Franken im Dialog“ sei, bei der im Mittelpunkt die Stärkung des Wissens der Mitglieder und Kunden zu Finanzthemen stehe.

Regelmäßig überprüfen

Der Leiter Portfoliomanagement Aktien der Union-Investment, Benjardin Gärtner, beleuchtetet in seinem Fachvortrag, was die Kapitalmärkte derzeit bewegt und wohin sich möglicherweise die Finanzmärkte in diesem und den kommenden Jahren bewegen werden. Die Investition in Aktienfonds hält er langfristig für unumgänglich. Er empfahl, die persönliche Vermögensstruktur mit seinem Bankberater regelmäßig zu überprüfen. Im Anschluss daran zog das a-cappella-Trio „The Wanderers“ die Zuhörer in ihren Bann. Mit ihrem überspringenden Humor, tollen Stimmen, schwungvollen Arrangements und witzigen Choreographien, schafften sie es sogar, die Gäste zum Mitsingen zu bewegen. Stilvolle Lichteffekte betonten die stimmungsgeladenen Darbietungen zusätzlich. Sascha Breuer-Rölke, Andreas Hardegen und Steven Timmermann gelang es nicht, ohne eine weitere, grandiose Zugabe, von der Bühne zu gehen. Bankdirektor Klaus Holderbach überbrachte am Ende die Dankesworte und lud zu einem Imbiss und zu einem schönen Abend ein.

