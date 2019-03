Trotz anderer Pläne trat Willi Schwind erneut an und wurde zum Vorsitzenden gewählt

Hainstadt.Vorsitzender Willi Schwind äußerte sich in seinem Bericht sehr zufrieden mit dem Ablauf des Jahres. Der Chor hatte die beiden Konzerte wie auch die zahlreichen kleineren Auftritte in guter Besetzung erfolgreich bewältigt. Sein Dank galt in erster Linie den Chorleitern Sebastian Scheuermann, Günter Frank und Gerhard Kern, aber auch allen anderen, die zum Gelingen beigetragen haben.

In seinem Jahresbericht ließ Schriftführer Peter Balles das abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren. Er hob besonders den Jahresabschluss in der Pfarrscheune, den Auftritt des Chores beim „Chortreff 18“ des Sängerkreis Buchen, sowie die beiden Konzerte im Oktober in Mudau und Hainstadt hervor. Anschließend erstattete Kassenwart Gerd Kahlich den Kassenbericht. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung des Vorstands.

Bei den Ehrungen für fleißigen Probenbesuch erhielten die Sänger Werner Henk (nie gefehlt), Bertram Balles (ein Mal gefehlt) sowie Richard Mayer, Eugen Link, Dieter Thoma, Werner Pföhler und Willi Schwind einen Gutschein überreicht. Ortsvorsteher Bernd Rathmann dankte dem Gesangverein für seine Teilnahme an örtlichen und kirchlichen Ereignissen. Der MGV leiste damit einen wichtigen kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag für das Leben im Dorf. Anschließend nahm er der die Entlastung des Vorstands vor, welche einstimmig erteilt wurde.

Zum Beginn der Neuwahlen äußerte sich Willi Schwind zu seiner persönlichen Situation. Seit nunmehr 45 Jahre ehrenamtlich in Vorstandsposten gewirkt, davon sieben Jahre für den MGV, wollte er aus gesundheitlichen und familiären Gründen nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. Auf Grund der großen Bereitschaft zur Zusammenarbeit und der guten Stimmung in der „Truppe“ habe er sich bereit erklärt, noch einmal zu kandidieren. Die Wahlen erfolgten zügig und waren durchweg einstimmig. Gewählt wurden: Vorsitzender Willi Schwind, Zweiter Vorsitzender Ernst-Richard Müller, Schriftführer Peter Mayer, Kassenwart Richard Mayer, Kassenprüfer Gerhard Kern und Berno Woitsch, Fahnenträger und Notenwart Berno Woitsch, Stimmführer Gisbert Link für den 1. Tenor, Ernst-Richard Müller für den 2. Tenor, Raimund Kreuter für den 1. Bass und Dieter Thoma für den 2. Bass. In den erweiterten Vorstand wurden noch Dieter Gramlich, Berno _Woitsch, Werner Wiese, Manfred Hemberger, Winfried Hemberger, Dietmar Fritzsche, Werner Kehl und Gerd Kahlich gewählt.

Mit Weinpräsenten und herzlichen Dankesworten verabschiedete der 1. Vorsitzende Kassenwart Gerd Kahlich und Schriftführer Peter Balles aus ihren Ämtern. Präsente erhielten auch Dirigent Sebastian Scheuermann, seine beiden Stellvertreter Günter Frank und Gerhard Kern sowie Winfried Hemberger für besondere Verdienste. Chorleiter Sebastian Scheuermann, der jüngste Chorleiter im Sängerkreis Buchen, findet es schön, beim MGV Chorleiter zu sein. Er lobte die große Bereitschaft und Disziplin der Sänger. Auch der Gemeinschaftssinn und die Geselligkeit seien im Chor stark ausgeprägt. Sebastian Scheuermann bedankte sich bei Vorstand und Sängern für den guten Einstieg.

Anschließend überreichte der Vorsitzende des Heimatvereins, Ewald Gramlich, 30 Liederbücher mit bekannten Liedern, die gerne in geselliger Runde oder bei Ausflügen gesungen werden.

