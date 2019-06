„Turbo-Internet für jede Schule in greifbarer Nähe“

Mit 15,75 Millionen Euro fördert der Bund den weiteren Ausbau des schnellen Internets im Neckar-Odenwald-Kreis. Der Bescheid wurde am Freitag in Berlin offiziell durch den Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger MdB (Zweiter von links), an Landrat Dr. Achim Brötel übergeben. Dabei waren auch die beiden Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig (links).

© BMVI