Über 50 Künstler aus dem Bundesgebiet präsentieren sich

Buchen.Handverlesen und mit hochkarätigen Kunsthandwerkern hat sich der Buchener Kunsthandwerkermarkt in den letzten 16 Jahren zu einem beliebten Ziel für Kunstkenner und Kunstgenießer entwickelt. Kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke und hochwertige Skulpturen werden am Wochenende des 2. Advents, am 8. und 9. Dezember, in der Buchener Stadthalle gezeigt.

Wie im letzten Jahr erweitert der Kunsthandwerkermarkt seine Darbietungen auch im Außenbereich. Vor dem Hintergrund der modernen Stadthalle bewirtet der TSV Buchen die Besucher. Die Bewirtung in der Stadthalle übernimmt Kiwanis Buchen-Walldürn für einen guten Zweck. Veranstalterin und Schmuckdesignerin Christine Böhrer organisiert diesen besonderen Kunsthandwerkermarkt mit mittlerweile über 50 Künstlern.

Eine mittelalterliche Druckwerkstatt lädt an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr zum Mitmachen ein. Die Künstler werden vor Ort Ihre Werke präsentieren. Adäquate Kunst und anspruchsvolles Design wird auf diesem Kunsthandwerkermarkt mit Künstlern aus dem gesamten Bundesgebiet präsentiert. Alle Kunstwerke sind selbst hergestellt und gefertigt, darauf wird großen Wert gelegt. Es zählt vor allem die Originalität der dargestellten Werke. Auch in diesem Jahr sind wieder viele neue Künstler dabei, welche ihre hochwertigen Kreationen präsentieren.

Ausgestellt werden: Engelskulpturen aus Edelstahl, Granit und Ton, Drechselarbeiten, weihnachtliche Keramiken, Porzellanmalerei, Weihnachtsgebäck, Weißstickerei, Liköre, Kalligraphie, Glasmalerei, Betonarbeiten, Stoffkreationen, Leuchten, Holzkrippen, beleuchtete Metallsterne, Ledertaschen, Maßkonfektion aus Alpaka, handgefertigte Kinder- und Erwachsenenbekleidung, Edelstahlskulpturen, Filzarbeiten, Kettenschnitzerei, Schmuckunikate, Metallskulpturen, Hutatelier, Schmelzglasarbeiten, Keramik, Steinbänke, Holz- und Acrylbilder, Lichterbögen, Handgefertigte Puppen, Tiffany, Kräuterkissen, Teddybären, Tonarbeiten, Floristik, dekorative Wohnideen, Seifenmanufaktur, Hohenloher Schaumweine und Destillate, Senfmanufaktur, Kräutersalze, Buchbindeschachteln, Accessoires aus edlen Hölzern, Schals und vieles mehr.

Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von dem Gitarrenduo „Cafe del Mundo“ mit Jan Pascal Stieber und Alexander Kilian. Samstags um 14 Uhr folgt dann ein Kurzauftritt von „Cafe del Mundo“, um 16 Uhr ist der Auftritt des Vokalensembles „Auftakt“ unter Leitung von Ute Ellenberger zu hören. Sonntags um 14 Uhr findet der Auftritt des Akkordeonorchesters aus Buchen statt. Um 16 Uhr folgt dann der Auftritt der Musikkapelle Hettingen mit „Weihnachtlichen Melodien“ unter der Leitung von Wolfgang Mackert.

Als besonderer Glanzpunkt findet eine Tombola der Künstler statt: Künstler spenden für Herzenssache. Jeder Künstler spendet aus eigenem Bestand mehrere Kunstgegenstände für dieses Projekt. Der komplette Erlös kommt Herzenssache zu Gute. Schirmherr ist Hartmut Engler, Frontmann der Gruppe PUR.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018