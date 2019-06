Über 500 Läufer werden erwartet

Buchen.In Buchen findet am Freitag wieder der Nepal-Lauf der Namaste Nepal sAG der Abt Bessel Realschule statt. Ziel der Veranstaltung ist es, durch diesen Stadtlauf Spendengelder zu generieren, die den Projekten der Schüler-AG im Himalaya zu gute kommen: erdbebensicherer (Wieder)Aufbau von Kindergärten und Schulen in Nepal. Um 8 Uhr eröffnet Schirmherr Bürgermeister Roland Burger den Nepallauf, der um 20 Uhr endet. Die diesjährige Laufstrecke führt über einen Parcours von 425 Meter Länge durch die obere Buchener Altstadt. Privatpersonen und Firmen können durch ihre Spendenabgabe am Start-/Zielpunkt vor dem Alten Rathaus die Nepal-Schüleraktion direkt unterstützen und sie danach beim Erlaufen ihrer Spendengelder anfeuern.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.06.2019