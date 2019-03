Über das Volksbank-Crowdfunding zu einem neuen Mähroboter?

Waldhausen.Harmonisch verlief die Generalversammlung des Fördervereins des SV Rot-Weiß Waldhausen, die insbesondere von den Informationen zum neuen Kursangebot „WorldJumping“ sowie der geplanten Teilfinanzierung eines neuen Mähroboters über das Crowdfunding der Volksbank Franken geprägt waren.

Der Vorsitzende Wolfgang Lindenmaier verlas das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie seinen Rechenschaftsbericht. Darin ging Lindenmaier auf die Vereinsaktivitäten im abgelaufenen Jahr 2018 ein. Im Einzelnen beleuchtete er die Kursaktivitäten des Vereins und ging auf den Dreikönigs-Preisschafkopf und die monatlichen Altpapiersammlungen ein.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Vereinsarbeit lag in 2018 in der Unterstützung des SV Rot-Weiß bei den Vorbereitungen und der Durchführung des 90-Jahr-Vereinsjubiläums. Hier hatte der Förderverein insbesondere die Gestaltung der äußerst gelungenen Festschrift übernommen. Lindenmaier dankte in diesem Zusammenhang allen beteiligten Firmen für die Unterstützung des SVW. Der Bericht des Kassierers Klaus Keilbach spiegelte die zahlreichen Kassenbewegungen wider und wies trotz eines leichten Minusbetrags für 2018 einen zufriedenstellenden Kassenstand auf. Den Kassenprüfbericht erstattete Karl Walter. Er hatte gemeinsam mit Winfried Leide die Bücher geprüft und bescheinigte Keilbach eine vorbildliche Kassenführung. Die von ihm beantragte Entlastung des Kassierers erfolgte einstimmig. Da keine Aussprache zu den Berichten gewünscht wurde, konnte unter der Regie von Ortsvorsteher Dieter Weber der gesamten Vorstandschaft einstimmig die Entlastung erteilt werden.

Die monatlichen Altpapiersammlungen sind Geschichte. Der Verein wird künftig nur noch einmal je Halbjahr Altpapier sammeln, wofür sich der Verein die Unterstützung der Einwohner von Waldhausen, Einbach und Scheringen wünscht. Die nächste Sammlung ist bereits am Samstag, 6. April. Hierbei wird nur gebündeltes Papier beziehungsweise solches in Kartons mitgenommen, die blaue Tonne wird nicht geleert.

Bereits nächsten Dienstag, 26. März, führt der Förderverein des SV Rot-Weiß Waldhausen in Zusammenarbeit mit der AWN die nächster Straßen-Altmetall-Sammlung in den Ortschaften Waldhausen und Scheringen durch. Lindenmaier präsentierte den Teilnehmer über Laptop und Beamer wie sich der Förderverein bei der Finanzierung des neuen Mähroboters für die Rasenpflege in Form eines Crowdfunding-Projekts einbringen will. Die ersten Gespräche mit der Volksbank Franken hätten hierzu bereits stattgefunden und die Online-Erstellung des Projektes laufe. Sobald die Startphase, in der es gilt, mindestens 50 Fans zu finden, anlaufe, würden die Vereinsmitglieder weitere Informationen erhalten. WoLi

