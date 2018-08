Hettingen.Bei hochsommerlichen Temperaturen tummelten sich am Sportnachmittag des FC „Viktoria“ Hettingen 29 Teilnehmer auf dem Sportplatz und in der Turnhalle, um die Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen zu erfüllen.

Verschiedene Disziplinen

Neben den Stoß- und Wurfdisziplinen konnten auch die Kurzstreckenläufe und der 800-Meter-Lauf auf dem Sportplatz absolviert werden, wobei die Zuschauer die schwitzenden Athleten vom Schattenplatz unter den aufgestellten Sonnenschirmen aus zum Durchhalten anfeuerten.

Wer die leichtathletischen Disziplinen abgeschlossen hatte, konnte sich in der Turnhalle an den turnerischen versuchen oder auch nur die weiteren Sportmöglichkeiten wie Tischtennis, Badminton, Minitrampolin und Pedalo in Anspruch nehmen.

Das Prüfer- und Betreuerteam mit Regina Müller, Birgit Mackert, Verena Schmelcher, Gunther Erg, Marianne Scheurich und Reinhold Erg hatte alle Hände voll zu tun, um den Teilnehmern möglichst rasch ihre gewählten Disziplinen abzunehmen, damit sie sich den weniger anstrengenden Sportarten zuwenden konnten.

Dennoch wurde sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen mit viel Begeisterung und Ehrgeiz um jeden Zentimeter und jede Sekunde gekämpft, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Die reibungslos funktionierende Versorgung mit Getränken, Kuchen und Obst trug darüber hinaus dazu bei, dass auch die hohen Temperaturen in Kauf genommen und von allen Teilnehmern gut überstanden wurden.

Guter Anfang ist gemacht

Wenn auch nicht jedem Teilnehmer auf Anhieb der erfolgreiche Abschluss aller vier Disziplinen gelang, so können die noch fehlenden an den bekannten Abnahmeterminen ergänzt werden.

„Ein guter Anfang ist jedenfalls gemacht“, betonte Stützpunktleiter Erg, als er die Teilnehmer am späten Nachmittag wieder verabschiedete und sich auch bei dem Betreuerteam für dessen Einsatz beim dritten erfolgreich durchgeführten Sportnachmittag des FC Hettingen bedankte.

