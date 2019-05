Umbau gut in den Schulalltag integriert

Buchen.Die zweite Sitzung des Elternbeirats des Burghardt-Gymnasiums fand im Joseph-Martin-Kraus-Saal statt.

Zu Beginn stellte der Datenschutzbeauftragte Eschmann die Umsetzung der Datenschutzverordnung am BGB vor und die Schulsozialarbeiterin Reschke informierte über die Inhalte und Herausforderungen der Schulsozialarbeit am BGB. Erfreut nahm man zur Kenntnis, dass die Schulsozialarbeiterstelle, die sich BGB und ABR teilen, ab dem neuen Schuljahr von 75 auf 100 Prozent aufgestockt wird. Im nächsten Tagesordnungspunkt erläuterte der stellvertretende Schulleiter Achim Wawatschek das Feedbackkonzept, das an der Schule entwickelt wurde und das gute Miteinander am Gymnasium weiter stärken soll.

Themenschwerpunkt der Sitzung war der aktuelle Umbau des Burghardt-Gymnasiums. Schulleiter Jochen Schwab berichtete detailliert über die baulichen Maßnahmen und die damit einhergehenden Veränderungen für die Schule und die Schüler.

Schulalltag beruhigt

Vor Baubeginn fand eine „Abrissparty“ statt, die von den Schülern des BGB sehr positiv angenommen worden sei und in einem ausgelassenen Rahmen gefeiert wurde. Schwab stellte fest, dass die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen, wie die konsequente Umstellung auf Doppelstunden und die Verlängerung der großen Pausen geeignet seien, den Schulalltag zu beruhigen. Die Verlegung der Abiturprüfung in die Stadthalle sorgte für gute Prüfungsbedingungen und eine angenehme Atmosphäre.

Stets neue Herausforderungen

Seit Baubeginn gebe es immer wieder neue Herausforderungen für die Schüler sowie für die Lehrer, die mit erfreulicher Gelassenheit und Unaufgeregtheit gemeistert werden. Die anwesenden Elternvertreter unterstrichen diese Einschätzung einhellig und betonten, dass sie über die täglichen Vertretungspläne sehr gut über die Abläufe informiert seien.

Schulleiter Jochen Schwab erläuterte außerdem Ursachen für die gestiegenen Baukosten und hob den dadurch gewonnen Mehrwert der Schule im Vergleich zu den ersten Planungen hervor.

Zunächst sei es das Ziel gewesen, neue Fachräume zu schaffen und die Schule um notwendige Klassenzimmer zu erweitern. Durch Analyse der Bausubstanz wurde aber die Notwendigkeit erkannt, die Haustechnik der Schule zu erneuern, wofür es erstmals in der Landesgeschichte Zuschüsse gibt. Außerdem wird die Barrierefreiheit hergestellt, die Schüleraufenthalts- und Selbstlernbereiche sowie das Lehrerzimmer erweitert und an die Größe der Schule angepasst.

Die Schulleitung ist sehr erfreut, dass sich die Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen als Bauherr sehr positiv gestaltet. Hervorzuheben sei hier auch die Nutzung der Stadthalle für das schriftliche Abitur und des Joseph-Martin-Kraus-Saals als Cafeteria.

Mit einem Ausblick auf das Schuljahresende und die Planungen des neuen Schuljahres klang die Sitzung aus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019