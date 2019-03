Umbau soll 2020 abgeschlossen werden

Das Umspannwerk Hettingen wird derzeit auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Netze BW investiert vier bis fünf Millionen Euro in die Versorgungssicherheit der Region.

Hettingen. Das Umspannwerk (UW) Hettingen der Netze BW GmbH an der L 522 zwischen Buchen und Hettingen versorgt seit 1971 die Region mit Strom. Die technischen Anlagen nähern sich allmählich dem Ende ihrer Nutzungsdauer und werden nun umfangreich erneuert. Etwa vier bis fünf Millionen Euro investiert die Netze BW in das Erneuerungsprojekt.

Seit Herbst 2018 wird die 110-kV-Freiluft-Schaltanlagen komplett modernisiert. Außerdem werden die beiden 110/20-kV-Transformatoren ausgetauscht, die den Strom von 110 00 Volt (Hochspannung) auf 20 000 Volt (Mittelspannung) transformieren. Die Arbeiten finden im laufenden Betrieb statt, so dass die Aktivitäten keine Auswirkungen auf die Stromversorgung der Verbraucher haben. Um dies zu ermöglichen, hatte das Montageteam zunächst ein Provisorium aufgebaut, das den Betrieb der Anlage während der Umbauphase sicherstellt. Ebenso wurden die alten Abspannportale – also die Konstruktion, an der die 110-kV-Freileitung ins Umspannwerk eingeführt wird – abgebaut und ein neues errichtet. Auch die komplette 110-kV-Schaltanlage mit ihren Leistungsschaltern und Sammelschienen steht mittlerweile nicht mehr. Derzeit finden Gründungsarbeiten für die Fundamente der neuen Anlage und der neuen Transformatoren statt. Die Trafos werden voraussichtlich im Juni angeliefert. Die Bauarbeiten im Umspannwerk sollen im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Die Maßnahme in Buchen dient der Versorgungssicherheit und bereitet das Netz zudem auf die Anforderungen der Energiewende und der Elektromobilität vor. Zu den Aufgaben von Netzbetreibern gehört es, dafür zu sorgen, dass Strom zuverlässig und effizient zum Verbraucher gelangt; und dass der Strom aus erneuerbaren Energien, der zunehmend dezentral eingespeist wird, sicher in die Netze aufgenommen wird.

Wachsende Anforderungen

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, arbeitet die Netze BW kontinuierlich daran, ihre Infrastruktur für die wachsenden Anforderungen zu rüsten, so Jörg Busse, Pressesprecher Regionale Kommunikation der EnBW Energie Baden-Württemberg AG gegenüber den FN.

In Umspannwerken (UW) wie das in Buchen wird Strom von Hochspannung (110 000 Volt oder kurz: 110 kV) auf Mittelspannung (überwiegend 20 000 Volt oder 20 kV) transformiert. Das Hochspannungsnetz der Netze BW verbindet insgesamt über 230 UW; sie liegen fast ausschließlich in Baden-Württemberg.

Die Mittelspannungsleitungen bilden das Rückgrat der lokalen Stromversorgung. Neben den 20 kV können sie je nach Entfernung der zu versorgenden Gebiete auch mit 30 kV oder 10 kV betrieben werden. In über 25 000 Umspannstationen im Versorgungsgebiet der Netze BW wird der Strom von der Mittelspannung auf die für den Betrieb von Ortsnetzen notwendige Niederspannung von 400 Volt transformiert. Von diesen Stationen führen die Leitungen schließlich zu den Anschlüssen in Haushalten und Betrieben.

