Umfangreiche Arbeiten forderten die Helfer

Rinschheim.Die Freude über die gelungene Innenrestaurierung der Filialkirche St. Hippolyt und Kassian in Rinschheim ist groß. Nach eineinhalbjähriger Schließung ist sie inzwischen seit dem dritten Advent 2018 wieder zugänglich. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist das Kirchlein ein echtes Schmuckstück geworden. Der Innenraum erstrahlt in neuem Glanz und vermittelt ein harmonisches, stimmungsvolles Bild. So durfte die Gemeinde vor wenigen Tagen die langersehnte offizielle Wiedereröffnung feiern.

Dekan Johannes Balbach zelebrierte den feierlichen Gottesdienst. Er lobte in seinen Grußworten das Engagement und den Einsatz, der seit Juni 2017, dem Beginn der Innenrenovierung, geleistet wurde. Viele Stunden – auch ehrenamtlich – wurden als Arbeitskraft in der 1805 erbauten und zuletzt 1981 im Innenbereich renovierten Kirche erbracht.

Als Hauptakteure nannte er Bauoberamtsrat Hanno Roters vom Erzbischöflichen Bauamt in Heidelberg sowie Benno Ehmann, Bernhard Bechtold und Udo Link vom Gemeindeteam. Balbach dankte auch den Spendern, dem Stiftungsrat, der Verrechnungsstelle sowie Bürgermeister Roland Burger, Ortsvorsteher Bernhard Bechtold und dem Ortschaftsrat, welcher das Schul- und Gemeindehaus während der Bauzeit zur Verfügung gestellt hatte.

„Der Kirche Leben schenken“

Der Pfarrer erklärte unter anderem, dass es bei der Renovierung einer Kirche nicht nur um die Fassade, sondern das Fundament gehe. „Die Kirche, das sind wir. Die lebendigen Steine, an denen man erkennen kann, wie es wirklich um die Kirche steht. Wir sind nie am Ziel. Das Bauen geht weiter. Wir sind diejenigen, die dieser Kirche Leben schenken. Diese Kirche kann bunt werden und ausstrahlen, ihre neu gewonnene Schönheit entfalten, wenn alle mit dabei sind. Sie wird fade, langweilig und glanzlos – trotz Rennovation – wenn nur wenige den Betrieb aufrecht halten“, meinte Balbach auch in Richtung der rückläufigen Anzahl an Gottesdienstbesuchern. In einer Zeit, in der es viel Individualität gäbe, werde jeder mit seinen Gaben, Talenten, Fähigkeiten und Berufungen gebraucht, sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft.

Benno Ehmann vom Gemeindeteam überbrachte herzliche Willkommensgrüße und Dankesworte, insbesondere von Bauleiter Hanno Roters, der an diesem Abend verhindert war. Er dankte den vielen Helfern, denn dadurch habe man sich einiges mehr leisten können und sei trotzdem im vorgegebenen Kostenrahmen geblieben. Das sei in der heutigen Zeit nicht oft der Fall.

Ehmann gab einen Überblick der wesentlichen Arbeiten und Gewerke in chronologischer Reihenfolge, so dass sich alle Anwesenden ein Bild von den umfangreichen Renovierungsmaßnahmen machen konnten. Bereits 2011 wurde die Renovierung vom damaligen Pfarrgemeinderat beantragt. Erst im Sommer 2017 wurde die Maßnahme in Angriff genommen.

Heizkörper unter Sitzbänken

Durch Mitglieder des Gemeindeteams und der Ministranten wurden die Räume der alten Schule zu einer Sakristei und einem Kirchenraum umfunktioniert. Bei Feiertagen oder größeren kirchlichen Festen wich man auf den Gemeindesaal aus. Ehrenamtliche Helfer stemmten unter anderem den Ausbau der Kirchenbänke, den Abbau der Wendeltreppe und den Einbau von Heizkörpern unter allen Sitzbänken.

Bei der Sanierung der Wand- und Deckengemälde handelte es sich um ein aufwendiges Unterfangen. Sie waren durch den starken Pilzbefall in sehr schlechtem Zustand. Die Gemälde mussten mehrmals behandelt werden, während dieser Zeit war die Kirche abgesperrt. In mühevoller Handarbeit mussten die Restauratoren die Wand- und Deckenmalereien sichern, reinigen und nachbessern, was eine wahre Geduldsarbeit war, die viel Zeit in Anspruch nahm. Aus diesem Grund standen monatelang die Gerüste im Kirchenschiff. Des Weiteren wurden die Altäre, die Statuen und die Bilder des Kreuzweges aufgefrischt und die Orgel gereinigt und neu gestimmt.

Zu den weiteren Maßnahmen zählt auch der Einbau einer neuen zugangsfreundlichen Holztreppe zur Empore sowie ein neuer Boden für Empore und Gestühl. Der Marmorfußboden der Kirche wurde gereinigt und aufbereitet, die Kirchenbänke fachmännisch abgeschliffen, neu lackiert und mit neuen Auflagen bestückt.

Neue Technik installiert

Neben der Sanierung des Innenraums waren auch technische Maßnahmen dringend notwendig, allen voran die Erneuerung der jetzt gasbetriebenen Heizungsanlage. Gemäß den heutigen Anforderungen wurde eine neue Elektroanlage installiert. Zudem erhielt die Kirche eine neue Lautsprecheranlage und digitale Liedanzeigen. Beleuchtung und Glocken lassen sich jetzt von einem Bedientablett aus steuern.

Beim Ausräumen der Sakristei taten sich auch hier unerwartete Baustellen auf. Dabei wurde beschlossen, auch die Sakristei zu sanieren: Die schwerbeschädigte Außentreppe wurde durch eine Sandsteintreppe ersetzt, die sanitäre Anlage überholt und ein neues Waschbecken installiert sowie ein neuer Schrank eingebaut. Des Weiteren wurde der alte Metallglockenstuhl durch einen neuen aus Eichenholz ersetzt. Ergänzt wird die Ausstattung der Kirche noch durch einen Schriftenstand mit Ablage für die Gesangbücher, der von der katholischen Frauengemeinschaft Rinschheim gestiftet wird, sowie durch eine neue Außentür zur Sakristei.

Nach seinen detaillierten Ausführungen Ehmann im Namen des Gemeindeteams zu einem Stehempfang in den Gemeindesaal ein und gab das Wort an Bürgermeister Roland Burger. In seinen Grußworten freute sich Burger mit der Gemeinde über die gelungene Kirchenrenovierung. Voll des Lobes war der Bürgermeister für das in hohem Ausmaß ehrenamtlich eingebrachte Engagement, welches den hohen Stellenwert der Kirche in der Bevölkerung wiedergebe.

Im Anschluss an den Gottesdienst standen Benno Ehmann, Bernhard Bechtold und Udo Link den Besuchern Rede und Antwort. Beim Stehempfang im Gemeindesaal dokumentierte eine Bildershow, die Link zusammengestellt hatte, die verschiedenen Renovierungsabschnitte der Kirche St. Hippolyt und Kassian.

