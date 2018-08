Umleitung über Götzingen und Rinschheim

Anzeige

Hettingen.Für drei Wochen ist ab heute die L 522 zwischen Buchen und Hettingen gesperrt. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern werden die Fahrbahn und die beiden parallel dazu verlaufenden Radwege saniert.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Samstag, 25. August, abgeschlossen.

Auch Radwege betroffen

Die Kosten in Höhe von 500 000 Euro trägt das Land Baden-Württemberg. Um die Fahrbahnschäden zu beseitigen, werden die alten Deckschichten abgefräst, die Schadstellen beseitigt und eine neue Asphaltschicht aufgetragen. Auch die Radwege werden komplett ausgebaut und erneuert. Die Umleitung von Buchen nach Hettingen erfolgt über die B 27 bis zur Abfahrt in Richtung Eberstadt. Über die L 582 müssen die Autofahrer kurz vor Bofsheim auf die K 903 abbiegen und durch Götzingen hindurch bis nach Rinschheim fahren, um dann auf die L 522 nach Hettingen zu wechseln. Die Umleitungsstrecke gilt auch in umgekehrter Reihenfolge in Richtung Buchen und ist ausgeschildert.