Umweltschutz und Heimatverbundenheit dienten als Unternehmensphilosophie

Anzeige

Buchen.17 BGB-Schüler der Klassenstufe 11 konnten ein Schuljahr lang wirtschaftliche Erfahrungen sammeln. Dies geschah im Rahmen des Seminarkurses Juniorfirma, bei dem die Schüler eine eigene Firma gründen und leiten. Hierbei entwickeln sie ein Produkt und bringen dieses auf den Markt. Die Firma „KaffeeBecherOdenwald“ (KBO) produzierte einen Edelstahlbecher zum Warm- beziehungsweise Kalthalten von Getränken. Darauf befinden sich Sehenswürdigkeiten der Region.

„Bei unseren ersten Sitzungen überlegten wir, welches Produkt die breiteste Masse an möglichen Interessenten anspricht. Die ,To-Go-Produkte’ bekommen in unserer Gesellschaft immer mehr Zuspruch und vor allem der steigende Verbrauch an Einwegbechern sticht ins Auge. Mit unseren Mehrwegbechern wollen wir den Problemen dieses Trends entgegenwirken. Die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz liegen unserer Firma sehr am Herzen“, so die KBO-Firmenvorstände Anita Letov und Luis Leiblein.

Neben der Bekämpfung der Umweltverschmutzung sei ihnen der Bezug zur Heimat wichtig gewesen. So sei zu der Idee der „Odenwaldskyline“ gekommen. Die wenigen Souvenirs, die es in der Region gibt, sollen damit erweitert werden. Die moderne und schlichte Skyline soll alle Altersgruppen ansprechen.