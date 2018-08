Unfall durch Überholmanöver

Anzeige

Binau.Über 4000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter nach einem Unfall am Freitagmorgen auf der B 37 bei Binau hinterlassen. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 6.50 Uhr auf der Bundesstraße von Eberbach in Richtung Mosbach, so die Polizei. Im Bereich Binau kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein schwarzer Pkw entgegen, der gerade ein weißes Auto überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Mann mit seinem BMW nach rechts aus, wo der Wagen gegen die Leitplanke stieß. Der 26-Jährige musste ins Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung. Die Polizei sucht Zeugen, unter anderem die Insassen des weißen Fahrzeugs. Diese sollen sich unter Telefon 06261/8090 beim Revier in Mosbach melden.