Unfallflucht

Buchen.Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Dienstag in Buchen in der Mühltalstraße auf dem dortigen Schotterparkplatz ein Auto angefahren hat. Der beschädigte BMW stand dort zwischen 8 und 13 Uhr. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen gegen den geparkten BMW und beschädigte diesen. Ein weiterer Unbekannter verursachte einen Verkehrsunfall auf dem Musterparkplatz. Beschädigt wurde der geparkte Mitsubishi Colt eines 57-Jährigen. Nach dem Unfall entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018