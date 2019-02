Unfallflucht

Buchen.Die Polizei sucht nach einem Fahrzeugführer, der am Donnerstag um 22 Uhr einen in der Carl-Benz-Straße am Fahrbahnrand geparkten Pkw beschädigte und anschließend flüchtete. Am Auto des 19-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei sucht auch nach einem Lkw-Fahrer, der am Donnerstag gegen 10.40 Uhr auf der L 582 im Bereich des Gemeindeverbindungsweges nach Götzingen in Buchen unterwegs war. Dieser hat mit seinem Lkw einen vor ihm fahrenden Lkw überholt und dabei den linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend fuhr er trotz Lichtzeichen durch den 59-jährigen weiter. Der am linken Außenspiegel entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06281/9040 entgegen.

