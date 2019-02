Unfallflucht

Mosbach.Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von einer Unfallstelle in der Eisenbahnstraße in Mosbach. Eine Opel Corsa-Fahrerin hatte ihren Kleinwagen am Freitag, zwischen 11.45 und 14 Uhr, auf dem Parkplatz des Areals Eisenbahnstraße 14/1 abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr dorthin feststellen, dass die linke Fahrzeugseite beschädigt war. Der Schadensverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die Polizei zu verständigen oder auf die Corsa-Fahrerin zu warten. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die sich bei der Polizeiunter der Telefonnummer 06261/ 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.02.2019