„Unglücklicherweise passen die Fakten nicht zur Theorie“

Das Zitat in der Überschrift geht auf Alexander de Tocqueville zurück und passt nicht nur auf politische Theorien. Dass die Praxis nicht den wunderbaren Ideen vom grünen Tisch folgt, zeigt sich aktuell in Buchen in Sachen neu eingeführter Bioenergietonne. Trotz Papiertüten, trotz Auskleiden des Mülls mit Zeitungspapier, trotz regelmäßiger Reinigung der Tonne ändert sich im Ergebnis nichts: Die befüllte Biotonne stinkt zum Himmel. Nur Tausende Maden fühlen sich dort wirklich wohl. Daran ändern letztendlich auch die Handlungsempfehlungen der AWN nichts. Der Müll dagegen, der nun praktisch täglich aus dem Kernkraftwerk Obrigheim nach Buchen rollen kann, stinkt nicht und wird sich im Alltag erst einmal nicht bemerkbar machen. Aber auch hier gibt es ein Gefälle zwischen Theorie und Praxis, wenngleich es vom Gesetzgeber und von den verantwortlichen Landes- und Regionalpolitikern negiert wird.

Die Theorie des Zehn-Mikrosievert-Richtwertes und das De-Minimis-Prinzip suggeriert dem Bürger Sicherheit, wo keine ist. Nun kommen noch die von Gemeinderat Arno Scheuermann ins Spiel gebrachten Pläne der EnBW hinzu, auch strahlenden „Freimessschlamm“ in Fässern auf die Buchener Deponie zu bringen. Die Dementis von AWN und ihrem Strahlenexperten Küppers folgten umgehend. Lkw standen wohl bisher keine vor den Toren der Deponie.

Eine Stellungnahme der EnBW zu Scheuermanns „Aufdeckungen“ erfolgte bisher nicht. Von daher stellt sich schon die Frage, ob es in der Firmenzentrale diesbezüglich Pläne gibt.