Unterhaltung und Information geboten

Bevor zum Abschluss das Badener Lied erklang, erlebten die Senioren des Kreises in Neckargerach einen abwechslungsreichen Nachmittag unter dem Motto „Geistig und körperlich fit im Alter“.

Neckar-Odenwald-Kreis. Wieder einmal musste man beim Kreisseniorentag des Neckar-Odenwald-Kreises feststellen: „Volles Haus!“ Als sich vor Beginn abzeichnete, die Minneburghalle in Neckargerach würde „rappelvoll“ werden, konnte nicht mehr reagiert werden. Die Veranstalter, der Kreisseniorenrat und der Hausmeister (Özcan Aksu), hatten ein Maximum an Stühlen aufgestellt – mehr ging nicht. Ohnehin waren die engagierten Damen vom Kreis-Landfrauenverband gezwungen, auf die Nutzung von Servierwagen weitestgehend zu verzichten – zwischen den langen Tischreihen war dafür kein Raum.

Bereits vor 10 Uhr waren die ersten Helferinnen der Landfrauen dabei, die Tische phantasievoll herbstlich zu schmücken. Auffallend vor allen Dingen die Arrangements aus Sukkulenten und Hagebutten auf einem Kiesbett, begleitet von hölzernen Pilzen, Birkenholzscheiben und Esskastastanien-Igeln aus dem Forst von Strümpfelbrunn. Hier zeigte sich deutlich die Kreativität von Ingrid Becker. Die sechs Ortsvereine der Landfrauen im Kreis hatten je vier Helferinnen (mit je vier Kuchen!) als Vorausabteilung entsandt, wie Renate Streng erläuterte. Diese Personalstärke blieb über den ganzen langen Tag erhalten.

Den Auftakt im Programm bildete ein Beitrag der Geigengruppe der Grundschule von Neckargerach. Ein gelungenes Arrangement mit Geigen und Blasinstrumenten, gesprochenen und gesungenen Soli und Chorgesang unter Stabführung von Susanne Schneider und der technischen Assistenz von Schulleiter Kurt Frey war zu hören. 28 Kinder der Klassen 3 und 4 gefielen den Senioren überaus, denn den Beifall konnte man geradezu „frenetisch“ nennen.

Unbekümmert-redselig

In seiner Begrüßung der Senioren sowie der zahlreichen Ehrengäste ging der Vorsitzende des Kreisseniorenrates (KSR), Bernd Ebert, auch auf die satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins ein und dankte für die Unterstützung durch den Landkreis und den Kreistag mit Landrat Dr. Achim Brötel an der Spitze. Dann stellte Norman Link, Bürgermeister von Neckargerach und Zwingenberg, die Gemeinde vor. Moderatorin Heidrun Eyermann gab in der Rolle des unbekümmert-redseligen Schorsch aus „Obrigheim“ zu allen Redebeiträgen und Programmelementen „ihren Senf“ und lockerten den Ablauf der Veranstaltung auf.

Zur Begeisterung aller widersprach Landrat Dr. Achim Brötel eingangs der „irrationalen Debatte um die angebliche Odenwald-Hölle“. Im Gegenteil. Wenn der Odenwald die Hölle sei, dann wolle er gar nicht erst in den Himmel. Denn der Odenwald sei ein wunderschönes Fleckchen Erde. Doch auch viele Sachaussagen waren zu hören: Höchste Geburtenrate im Land, Spitzenwert bei der Lebenserwartung!

Arbeiten und Aufgaben

Geleistete und künftige Arbeiten und Aufgaben wurden von Landrat Dr. Brötel ebenso skizziert: Konzeption eines Wandersteiges „Limes“, Erstellung eines umfassenden Seniorenberichtes, Verbesserung und Verdichtung des ÖPNV, Stärkung der hochwertigen stationären Gesundheitsversorgung und Verdichtung der Maßnahmen zur Notfallrettung durch das für den Flächenlandkreis bedeutsame „geniale System der Mobilen Retter“, einem System zur Steigerung der Überlebenschancen und der Vermeidung von leidens- und kostenintensiven späteren Pflegefälle.

Getreu dem Motto des Nachmittags „Geistig und körperlich fit im Alter“ zeigten die Damen der Seniorengymnastik Neckargerach unter Führung von Ursula Fuchs auf der Bühne eine Stuhlgymnastik. Die Besucher mussten sich erheben und die Anweisungen zu gemeinsamen gymnastischen Übungen nachvollziehen. Ein Heidenspaß, dem sich niemand entzog.

Bei der herrschenden „ausgelassenen Stimmung“ hatte es Dr. phil. Christoph Rott, der Hauptredner des Tages vom Institut für Gerontologie in Heidelberg, zunächst nicht leicht, die rechte Aufmerksamkeit zu seinem wissenschaftlichen Vortrag zu erzielen. Doch schnell war ihm die Aufmerksamkeit aller sicher.

Höhere Lbenserwartung

Die allgemein höhere Lebenserwartung der Menschen müsse begleitet werden von einer Antwort auf die Frage nach körperlicher und geistiger Fitness. Jedermann müsse sich entscheiden, was er tun müsse, um die wünschenswerte Selbstständigkeit im Alter zu erzielen und zu erhalten. Der Altersfitnesstest, an dessen Entwicklung er auch beteiligt gewesen sei, biete die Antwort: Jedermann könne feststellen, ob sein Zustand „nur“ dem Standard entspreche und was er tun solle, um erkannte oder sich abzeichnende Defizite zu beheben. Die von ihm dargestellte Projektidee eines regelmäßigen Altersfitnesstests für die Menschen im Landkreis ist es wert, verfolgt zu werden. Vor der nun folgenden Pause stellten Landrat Dr. Brötel, Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker, und der Vorsitzende des KSR, Bernd Ebert, auf der Bühne das Projekt Rettungsdose, vor (die FN berichteten). Die Gelegenheit, diese als Vorbereitung auf einen Notfall geeignete „Hilfe“ zu erwerben, wurde in der Pause gut genutzt.

Das Auguste-Pattberg-Gymnasium erfreute die Senioren nach der Pause mit zwei gelungenen Beiträgen. Zunächst spielte unter Leitung von Sabine Hanke eine große Gruppe von Bläsern und fünf Streichern, vervollständigt durch eine Rhythmusabteilung, einen bunten Strauß von tanzbaren Melodien.

Die Gruppe „Auguste singt“ kam ebenfalls vom Gymnasium aus Neckarelz. Gesang des Mittelstufenchors und Auftritte von Solisten waren zu hören. Alte Hasen der oberen Klassen und drei Wochen alte Neulinge der Klassen 5 bis 8 sangen englische Schlager und wurden von Patrick Bach am Keyboard begleitet. Nur mit erhöhter Konzentration bewältigten dann die Senioren das folgende musikalische Mitmach-Angebot, galt es doch ein „Quodlibet“ zu bewältigen.

Zwischen diesen beiden letzten Programmpunkten trat eine Sportgymnastikgruppe des TV Mosbach unter Leitung von Marianne Soult-Uhrig mit drei ganz jungen Nachwuchstalenten bei einer rhythmischen Gymnastik mit Keule und Ball auf und die Ballettschule Eva Holzschuh aus Mosbach überzeugte unter Leitung von Alex Holzschuh mit sieben jungen Damen in einem Tanz nach der Musik aus dem Ballett „Schwanensee“ und einem schwungvollen Stepptanz, der aber die energische Forderung nach einer Zugabe auslöste. BW

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018