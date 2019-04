Unterlagen werden zugeschickt

Buchen.Die Kommunalwahlen und die Europawahl am 26. Mai werfen ihre Schatten voraus. Die Wahlbenachrichtigungen werden den Wahlberechtigten bis spätestens 5. Mai zugestellt. Wer bis dahin keine entsprechende Post bekommen hat und glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte sich zur Prüfung der Angelegenheit umgehend im Bürgerbüro der Stadt Buchen melden.

Nach Zustellung der Wahlbenachrichtigung kann, falls das gewünscht oder notwendig ist, ein Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt werden. Hierzu ist der Antragsvordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu verwenden. Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen können auch mündlich oder elektronisch beantragt werden.

Die Beantragung in elektronischer Form ist auf der Homepage der Stadt Buchen unter der Rubrik auf der Startseite „Informationen rund um die Wahl“ möglich. Hier erhalten die Nutzer beim Aufruf des entsprechenden Links ein Erfassungsformular für die Antragsdaten. Auch eine formlose Beantragung per Email an buergerbuero@buchen.de ist möglich. In diesem Fall sind die persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum und vollständige Wohnanschrift mitzuteilen). Bei Fragen zum Antragsverfahren erteilt das Bürgerbüro, Telefon 06281/31105 weitere Auskünfte.

