Unterstellmöglichkeit für Rettungswagen gesucht

Oberneudorf.Der geplante Standort für eine Rettungswache war größtes Thema in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Oberneudorf am Mittwoch.

Topographische Probleme

Ortsvorsteher Roland Ohnhäuser informierte das Gremium über den aktuellen Sachstand. Der DRK-Kreisverband Buchen plant die Einrichtung einer Rettungswache in Oberneudorf (wir berichteten). Hintergrund ist die Einhaltung von gesetzlichen Hilfsfristen, welche vorschreiben, dass Rettungsdienste im Notfall in 95 Prozent der Einsätze innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort eintreffen sollen.

Diese Anforderung kann im Neckar-Odenwald-Kreis nicht zuletzt aufgrund der topographischen Gegebenheiten und der damit verbundenen Entfernungen nicht eingehalten werden. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten bietet nun Handlungsempfehlungen. Nach Rücksprachen mit Verantwortlichen des DRK-Kreisverbandes gilt als gesichert, dass diese Empfehlungen für den Altkreis Buchen aus logistischen Gründen die Einrichtung eines weiteren Rettungswagenstandortes in Oberneudorf vorsehen. Stationiert wird ein Rettungswagen mit zwei Sanitätern als Besatzung. Zunächst wird eine Unterkunft für die Besatzung sowie möglichst in unmittelbarer Nähe eine Unterstellmöglichkeit für das Fahrzeug gesucht. Alternativ soll auf die Nutzung von Containern zurückgegriffen werden. Eine bauliche Umsetzung des Standortes Oberneudorf ist kurzfristig nicht zu erwarten.

Ortsvorsteher Ohnhäuser berichtete auch ausführlich über die Entschlammungsmaßnahme am Biotop A. Diese wurde im September in Zusammenarbeit mit dem Landschaftserhaltungsverband (LEV) ausgeführt. Die Arbeiten begannen Mitte September mit dem Abpumpen des Wassers, danach erfolgte eine Entschlammung mit dem Bagger. Der Schlamm wurde auf ortsnahen, überwiegend gemeindeeigenen Flächen verteilt.

Friedhofssanierung verschoben

Ohnhäuser informierte das Gremium weiterhin darüber, dass die Sanierung der Wege im Friedhof wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit auf das kommende Frühjahr verschoben wurde. Auf Anregung der Ortsverwaltung wird für den Friedhofsbereich eine Schubkarre für den Transport schwerer Gegenstände angeschafft. Die Schubkarre soll wie in anderen Friedhöfen der Stadt an einer Kette angeschlossen werden und mittels Chip gelöst werden. Die Sanierung des Treppenhauses im Rat- und Schulhaus ist ebenfalls für das Jahr 2019 vorgesehen. Zusätzlich ist für das kommende Jahr angedacht, die Bushaltestelle im Rahmen von Arbeitseinsätzen der Dorfgemeinschaft zu sanieren. Hier soll unter anderem die Verschalung der Außenwände erneuert und der Innenraum heller gestaltet werden. In Bezug auf die Feldwegunterhaltung planen die Jagdgenossen in Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat am 17. November ab 9.30 Uhr eine gemeinsame Aktion, bei der Teile der Feldwege mit Schotter befestigt werden sollen. Schließlich nannte Ortsvorsteher Ohnhäuser den 21. Dezember als Termin für die Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrats.

