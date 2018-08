Unterstützung für Bukuumi-Fußballcamp

Anzeige

Völlig unvorstellbar

Was für die Kinder hier bei uns eine Selbstverständlichkeit sei, alle Voraussetzungen zu haben, um jederzeit organisiert Fußball spielen zu können, sei für die Kinder in Uganda völlig unvorstellbar, ein unerfüllbarer Wunschtraum. Man könne sich in Deutschland absolut nicht vorstellen, was dieses Fußballcamp für die Kinder dort bedeute, nämlich ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis. Sie kennen praktisch keine ordentlich angelegten und gepflegten Fußballplätze, kommen aus weiter Umgebung größtenteils zu Fuß, um am Camp teilnehmen zu können. Ihre Freude darüber und ihre Dankbarkeit sei unermesslich. Jedoch sei die Organisation des Events von hier aus eine gewaltige Herausforderung. Es gebe dort keinerlei Unterstützung durch Vereine oder Kommune, durch Verband oder Presse. Zum Glück konnte man einen lokalen Rundfunksender für die Information und Ankündigung gewinnen. Und jetzt beim dritten Anlauf plant das im Januar nach Uganda reisende Team zusätzlich noch erstmals auch ein Fußball-Turnier um den „Jinja-Cup“, an dem sich sechs Vereine aus dem Großraum der Distrikts-Hauptstadt Hoima beteiligen werden. Auch das ist eine Premiere, die beiderseits mit großer Spannung erwartet wird. Natürlich muss für beide Veranstaltungen Equipment wie Trikots, Fußbälle, Tornetze und anderes in beachtlichem Umfang nach Uganda gelangen. jm

