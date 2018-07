„Unterwegs auf neuen Wegen“

Anzeige

Rektor Köpfle verabschiedete die bisherige Elternbeiratsvorsitzende Marion Kirchgeßner und Beirat Timo Steichler, dankte für das gute Miteinander in all den Jahren und übergab Präsente. Ortsvorsteher Volker Mackert wünschte den Schülern auf dem weiteren Lebensweg viel Erfolg. Die scheidende Elternbeiratsvorsitzende Marion Kirchgeßner ließ kurz die Jahre Revue passieren und gab wohlmeinende Ratschläge an die Jugendlichen. Eine Bild-Präsentation „Wir-Daten und Fakten“ von der 9. Klasse erstellt gab vielerlei Einblicke auf neun Schuljahre. Die Klassenlehrerin Regina Keilbach verabschiedete sich mit den besten Wünschen bei ihrer Klasse und hoffte, dass sie im nun neu beginnenden Lebensabschnitt Durchhaltevermögen haben werden.

Die Klassensprecherin Lea Sofia Kirchgeßner richtete Dankesworte an die Eltern, Lehrer und appellierte an die Mitschüler „Die Reise beginnt erst, wir sind am Anfang“. Rektor Köpfle überreichte dann mit der Klassenlehrerin die Zeugnisse, wobei mehre Schüler ein Lob erhielten und bedankte sich noch bei den Schülern die noch kurz bevor der Entlassung einen Rot-Kreuz-Kurs absolvierten.

Zum Schluss der Feierstunde bedankten sich die Schülerinnen Mari Lange und Ceyda Sisman bei allen Lehrkräften und überreichten ihnen Präsente. Mit einem umgedichteten Schlager ging es dann in den geselligen Teil über der dann im Gasthaus „Zur Wanderlust“ seinen Ausklang fand. KM

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018