Unterwegs bei vielen Anlässen

Odenwald-Tauber.Falls es noch eines Beweises bedurft hätte, eine Umfrage unter den rund 570 Pfarrgruppen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Diözesanverband Freiburg hätte ihn geliefert: Diakonisches Handeln innerhalb der Katholischen Kirche wird überwiegend von Frauen erbracht. Es ging in der kfd-Umfrage um den Themenbereich „Besuchsdienste“.

Mehr als die Hälfte der angeschriebenen Pfarrgruppen, darunter auch eine ganze Reihe aus der Region Odenwald-Tauber, schickten die ausgefüllten Fragebogen zurück und lieferten somit den Verantwortlichen im Diözesanverband repräsentatives Datenmaterial. Sie nennen sich selbst Vertrauensfrauen, kfd-Botinnen, Besuchs- oder Kontaktfrauen, Gratulantinnen oder schlicht Helferinnen; der kfd-Bundesverband bezeichnet sie als „Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst“.

Alleinstellungsmerkmal

Und als solche besitzen sie ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Verbändelandschaft. Sie halten den Kontakt zu den Mitgliedern aufrecht, gerade auch zu denen, die nicht (mehr) am Verbandsleben vor Ort teilnehmen können. So zählt zu ihren Aufgaben nicht nur das Austragen der Mitgliederzeitschrift „frau und mutter“, das Kassieren der Beiträge oder das Verteilen von Programmen und Einladungen, sondern auch Besuche bei Mitgliedern zu freudigen oder traurigen Anlässen.

Und sie machen noch so vieles mehr, wie die Umfrage ergab. Vielfach sind diese Frauen, die zu einem großen Teil in der Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren zu finden sind, auch in der Vorstandsarbeit aktiv. Sie gestalten Gottesdienste und kfd-Veranstaltungen mit, organisieren monatliche Treffen oder bieten Fahrdienste an. Und sie leisten unschätzbare Arbeit im sozialen, caritativen Bereich.

Gerade hierbei wird deutlich, dass die kfd auch einen wichtigen Dienst für die Pfarrgemeinde übernimmt. Besuche in Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen, das Austeilen der Krankenkommunion, Begleitung zu den Gottesdiensten, Überbringen von Glückwünschen zu Fest- oder Feiertagen oder auch das Dasein und Zuhören in Lebenskrisen, sind nur einige der Aufgaben, die auch im Namen der Pfarrgemeinde selbstlos vor Ort übernommen werden. mira

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019