Unterwegs im Dahner Felsenland

Hardheim.Das zweite Märzwochenende verbrachte der Familienwandertreff des OWK mit Gästen (insgesamt 29 Teilnehmer) in Dahn. Am Samstag verkürzte das Regenwetter die abwechslungsreiche Wanderung durch die Felsenformationen aus Buntsandstein. Der Aufenthalt in der Jugendherberge war angenehm. Der Besuch des „Badeparadieses“ wurde gerne angenommen. Während die einen abends erzählten und andere Mitglieder nächste Vorhaben organisierten, gingen die Jugendlichen bowlen.

Für Sonntag war die Gruppe zur Führung in der komplett erhaltenen Burg Berwartstein angemeldet. Diese befindet sich in Privatbesitz. Der junge Führer geleitete humorvoll durch die Räumlichkeiten. Die kühlen Gänge, die Folterkammer, der Keuschheitsgürtel, der in 40 Jahren herausgeklopfte Brunnen und die vielen geschichtlichen Informationen waren für alle sehr interessant. Nach der Heimfahrt war in Buchen gemeinsamer Abschluss. ak