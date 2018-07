Unterwegs in Binau und Gundelsheim

Anzeige

Hainstadt.Das Ausflugsziel der Frauengemeinschaft Hainstadt war Binau und der Michaelsberg bei Gundelsheim. In Binau hatte die Firma Frank & Schuster zu einem Gewürztasting eingeladen. Es wurden verschiedene Gewürze vorgestellt, probiert und die Anwendnung und Verarbeitung besprochen. Auch die vielfältigen Angebote an klassischen und exotischen Teesorten wurden vorgestellt und gekostet.

Artgerechte Haltung

Danach ging es auf steilem Weg mit Umleitung hoch auf den Michaelsberg zum Bio-Bauernhof Schäfer. Mitten in der Natur, umgeben von Weinbergen, Wiesen und Wäldern und mit freiem Ausblick auf die Burgen und Schlösser im Neckartal liegt das Hofgut. Besonderen Wert wird auf die artgerechte Haltung der Tiere auf weitläufigen Weiden und in großzügigen offenen Stallungen gelegt. Im Hofladen wird das Fleisch sowie Wurstspezialitäten in Bio-Qualität vermarktet. Ein historisches Kleinod ist die Michaelskirche, eine der früh erwähnten Kirchen (771 nach Christus) des Landes mit dem 14-Nothelfer-Altar.