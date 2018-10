Unzufriedenheit über Politik der vergangenen Jahre

Buchen.Der Verein „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis“ hat zusammen mit dem Buchener Ortsverein der SPD Lars Castellucci zum Thema „Politik für alle – Unsere Strategie gegen die Rechtspopulisten in den Parlamenten“ eingeladen. Castellucci ist Politikwissenschaftler und Mitglied des Bundestages in der SPD-Fraktion für den Nachbarkreis Rhein-Neckar sowie stellvertretender Landesvorsitzender der SPD und engagiert sich außerdem für die Friedrich-Ebert-Stiftung und den überparteilichen Verein „Mehr Demokratie“. Im Prinz Carl erhofften sich die etwa vierzig Gäste Antworten darauf, wie man Rechtspopulisten in der Politik und im Alltag begegnen kann. Ansätze hierzu konnte Castellucci einige, wenn auch teilweise vage, anbieten. In der anschließenden Diskussionsrunde blieb er stets ruhig und sachlich, obwohl teilweise das Thema des Rechtspopulismus nur am Rande angesprochen wurde und die Redner sehr kritisch waren. Die Unzufriedenheit über die Politik in den vergangenen Jahren kristallisierte sich schnell hieraus. Deshalb sei eine gute Sachpolitik ein gutes Instrument, um gegen den Rechtsruck vorzugehen, aber dies alleine reiche nicht, so Castellucci. Das wichtigste und einfachste Mittel sei aber einfach, Rechte nicht zu wählen, egal ob bei Bundestags-, Europa-, Landes- oder Kommunalwahlen, aber auch die Politiker sollten nicht die Rechtspopulisten in die Ausschüsse wählen, meinte der Abgeordnete. Die meisten Gäste erwarteten Lösungen von der „großen“ Politik, wie während des Abends deutlich wurde. Dies könne man laut Castellucci durch gute Sozialpolitik vorantreiben, aber auch mit mehr Einsatz für die Demokratie, vor allem auf der Kommunalebene. Die Leute seien zufriedener denn je, dennoch hätten viele Zukunftsängste. Hier müsse man wieder ein positives Bild für die Zukunft vorantreiben und solidarische Ziele formulieren, statt aufeinanderzuhetzen. Man solle in diesem Land leben können, ohne Angst vor dem Altwerden zu haben.

Dennoch sieht es Castellucci in seiner menschlichen Art nüchtern und meint, dass es trotz aller Mühe immer Rechtspopulisten geben werde und dass diese auch nach der Kommunalwahl in örtlichen Gremien die Politik behindern würden. Es scheine, dass sich die AfD auf der Überholspur befinde, obwohl sie zur Sacharbeit in den Ausschüssen nicht bereits sei, erklärte der Sozialdemokrat. Daher sei es wichtig, sich dem Rechtspopulismus klar entgegenzustellen. Alle Fragen wurden an diesem Abend nicht geklärt, dennoch nahmen die Gäste intensiv an der Diskussion teil. (do)

