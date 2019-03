„Urgestein“ Emil Kreuter für Treue ausgezeichnet

Hettingen.Zügig und dennoch informativ verlief die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Hettingen im Schützenhaus. Vorsitzender Hans Molzer begrüßte die zahlreich erschienen Mitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine von Hettingen.

Die Aktivitäten wurden in einem Jahresbericht vom Vorsitzenden Harald Kreuter zusammnegefasst, der krankheitsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Der Bericht, der stellvertretend von seiner Tochter Alena vorgetragen wurde, informierte die Zuhörer über die zahlreichen Aufgaben des Ortsvereins. So besuchten einige Helfer im Ortsverein die Grundausbildung für Technik und Sicherheit im Einsatz und nahmen an einer Sanitätsausbildung mit Erfolg teil. Damit sind diese Helfer auch gerüstet, um bei verschiedenen Veranstaltungen im Kreisverbandsgebiet den Sanitätsdienst zu unterstützen.

Als stellvertretender Leiter des Kreisauskunftsbüros (KAB, Suchdienst des DRK) besuchte Kreuter eine Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Karlsruhe. Dabei ging es um den Aufbau einer Notfallstation nach einem atomaren Unfall. Die Notfallstation, die in einem „sicheren“ Gebiet errichtet wird, soll erreichen, dass in einem Zeitraum von 24 Stunden 1000 betroffene Personen registriert und medizinisch untersucht werden. An dieser Stelle der Hinweis, dass zu diesem „Abrollkontainer“ am 13. April dieses Jahres eine Großübung in Sinnsheim –auch unter Mitwirkung des KAB im Kreis – stattfinden wird.

Weiterbildung wichtig

Die regelmäßig stattfindenden Dienstabende dienen der Weiterbildung und Konzeptionierung der DRK-Mitglieder. Schwerpunkt der Ausbildungen waren auch im abgelaufenen Berichtsjahr die Unterweisung im Umgang mit den PCs, die Eingabe der Helfer- und Verletztenkarten, das Netzwerk im Rahmen des KAB. Bei der Ofirta, zwischenzeitlich ein fester Bestandteil der „Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen Einsatzkräfte“ übernahm der DRK Hettingen den Empfang und die Ausgabe der Teilnehmerlisten.

Die zweimal jährlich stattfindenden Blutspendeaktionen sind aus Hettingen nicht wegzudenken wie der Bericht von Willi Schmidt zeigte. Die DRK-Mitglieder sind mit Herzblut dabei und werden durch die zahlreiche Beteiligung für Ihre Unterstützung des Blutspendedienstes belohnt. An dieser Stelle dankte Schmidt allen Blutspendern sowie dem Ortschaftsrat, welcher die Ehrung der Blutspendejubilare alljährlich gerne übernimmt.

Die Jugendarbeit in Hettingen ist von jeher ein Schwerpunkt des Ortsvereines und umfasste daher auch im abgelaufenen Jahr sehr viel Engagement der JRK-Leitung, wie der umfangreiche Aktivitätsbericht von Janina Münch zeigte.

Aktuell ist die Alterspanne der JRK-Ler mit sieben- bis 16-Jährigen sehr groß und stellt die Gruppenleiter Janina Münch, Jana und Alena Kreuter vor ein äußert schwieriges Problem, da mehrere Gruppen gleichzeitig zu leiten zeitlich im Ehrenamt nicht möglich ist. Durch viel Toleranz und gelebte Rotkreuz-Grundsätze der JRK-ler sei man hier auf einem sehr guten Weg. Teilweise werden Gruppenstunden unter Beisein einer der Dreien bereits durch die „Alten Hasen“ der Gruppenmitglieder vorbereitet und abgehalten.

Kassenwartin Gabi Holderbach legte das umfangreiche Zahlenwerk des Vereins dar, woraus auch ersichtlich war, dass die größten Ausgabeposten der Ausbildung von Helfern sowie Materialanschaffungen und Ausstattung des Bereitschaftsraumes einnahmen.

Eine sehr saubere und einwandfreie Kassenführung wurde der Schatzmeisterin durch Edmund Scheuermann bescheinigt, der zusammen mit Rudi Knühl die Kasse geprüft hatte.

Im Amt bestätigt

Gundolf Scheuermann, als Repräsentant der Gemeinde und Vertreter der örtlichen Vereine überbrachte deren Grußworte und übernahm die Entlastung des Vorstandes durch die anwesenden Delegierten. Er beglückwünschte Hans Molzer und Harald Kreuter zu der einstimmigen Wiederwahl als Vereinsvorsitzende. Die weiteren Wahlen bestätigten die bisherige Besetzung: Kassenwartin Gaby Holderbach; Schriftführer Kurt Scheuerrmann; Zeugwarte Marcel Dittrich und Andre Kreuter; Beisitzer sind Emil Kreuter, Willi Schmidt, Theresia Hollerbach, Martina Müller-Frank und Heidi Mechler; Kassenprüfer Rudi Knühl und Edmund Scheuermann.

Für seine 55-jährige Mitgliedschaft wurde das „Urgestein“ Emil Kreuter ausgezeichnet. Vorsitzender Molzer überreichte ihm die Ehrenurkunde und dankte für das große Engagement. Auch Alfred Leist wurde für seine 30-jährige Treue mit einer Urkunde geehrt.. HM

