Urlaubssperre gehört zur Vergangenheit

Die Weltsparwoche mit dem heutigen Weltspartag lockt immer noch viele Bankkunden in die Filialen. Doch so viele wie noch vor 15 oder 20 Jahren sind es nicht mehr.

Buchen. Das niedrige Zinsniveau und Online-Banking sorgen dafür, dass erwachsene Kunden eher zu Hause bleiben. Früher war für Bankangestellten die Weltsparwoche mit Weltspartag Ende Oktober ein Ausnahmezeitraum. Vor allem in den kleinen Filialen in den Ortschaften stapelten sich die Kundengeschenke. Während der Öffnungszeiten herrschte meist von der ersten bis zur letzten Minute Hochbetrieb. Für die Bankmitarbeiter bedeutete dies: Urlaub verboten!

Trend steigt wieder leicht

Diese Zeiten sind längst vorbei. Volksbank Franken und Sparkasse Neckartal-Odenwald verhängen schon lange keine Urlaubssperre mehr in der Weltsparwoche. „Die Tendenz ist eher rückläufig“, stellte Prokurist Reiner Kistner von der Volksbank Franken in Buchen fest. Und auch die Anja Herkert, Vertreterin des Vorstands bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, bestätigt, dass die Kundenfrequenz in den Filialen in den vergangenen 15 Jahren zurückgegangen sei. Allerdings sei diese in den vergangenen zwei bis drei Jahren wieder etwas gestiegen. Beide Kreditinstitute setzen vor allem Auszubildende und jüngere Mitarbeiter in der Weltsparwoche an den Schaltern ein.

Vor allem Eltern würden gemeinsam mit ihren Kindern in der Sparwoche die Filialen besuchen und sich bei dieser Gelegenheit über neue Angebote informieren. Beide Kreditinstitute haben Geschenke für Kinder und Jugendliche im Alter von bis zu 16 Jahren besorgt. „Plüschtiere sind wie bereits vor 20 Jahren immer noch bei unseren jüngsten Kunden sehr beliebt“, teilte Anja Herkert mit. Jugendliche Kunden erhielten eine LED-Leuchtbox. Volksbank-Schalterangestellte geben Spielsachen, Malbücher und USB-Ladeteile an ihre jungen Kunden aus. Erwachsene erhalten Kalender oder Schreibutensilien.

Reiner Kistner schreibt der Weltsparwoche „einen eher pädagogischen Aspekt“ zu. Sie soll Kindern und Erwachsenen an die Wichtigkeit des Sparens erinnern. „Der Weltspartag ist schon längst nicht mehr nur etwas für Kinder und Jugendliche“, stellte Anja Herkert fest. „Er macht auch Erwachsenen bewusst, wie wichtig das Sparen für die finanzielle Vorsorge ist.“

Sparsames Volk

Die Vertreter beider Buchener Kreditinstitute bestätigen, dass das Sparbuch in den vergangenen Jahren nicht an Bedeutung verloren habe. Allerdings fragen Kunden immer häufiger andere Anlageformen nach und entscheiden sich auch für Fondssparpläne. Dass die Deutschen immer noch ein sparsames Volk sind, belegen aktuelle Statistiken. So legen in diesem Jahr 71 Prozent von ihnen etwas auf die hohe Kante. Vor zwei Jahren waren es allerdings noch 80 Prozent.

Abhängig von Einkommen

Vor allem unter Geringverdienern ist der Anteil der Sparer gering: 45 Prozent der Menschen mit einem monatlichen Nettoeinkommen von bis zu 1000 Euro sparen. Liegt dieses Einkommen bei 1000 bis 3000 Euro, sind es 76 Prozent. Besserverdienende mit einem Netto-Monatseinkommen von mehr als 3000 Euro legen zu 95 Prozent Geld zurück. Insgesamt verfügen die Deutschen über ein Geldvermögen in Höhe rund sechs Billionen Euro. Der größte Teil davon ist mit rund 2,4 Billionen bei Banken angelegt vor Versicherungen mit rund 2,2 Billionen und Wertpapieren mit rund 1,5 Billionen.

Dass immer weniger Kunden auch außerhalb der Weltsparwoche regelmäßig in die Bankfilialen kommen, liegt auch daran, dass Online-Banking immer beliebter wird. Nach den Worten von Anja Herkert erledigen rund 60 Prozent der hiesigen Sparkassen-Kunden ihre Bankgeschäfte bereits übers Internet. Nach Angaben des Deutschen Bankenverbands nutzen die Hälfte der Bankkunden die Möglichkeit des Online-Bankings, etwa ein Viertel von diesen nehmen dafür das Smartphone oder das Tablet. Bei den 18- bis 29-jährigen ist der Anteil der Online-Banking-Nutzer mit rund 70 Prozent deutlich höher.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018