Veränderte Termine für die Müllabfuhr

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der kommenden Weihnachtsfeiertage sowie Silvester kommt es in vielen Gemeinden zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr. Es fallen drei Werktage weg, die auf anderen Werktage verlegt vor- oder nachgefahren werden müssen. In etlichen Orten verschieben sich die Abfuhrtage sogar gleich um mehrere Tage nach vorne. Der grüne Entsorgungskalender enthält die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsverschiebungen für jeden Orts- und Stadtteil. Nach vorne verschobene Termine sind im Entsorgungskalender rot hinterlegt.

Abfälle rechtzeitig bereitstellen

An den verschobenen Abfuhrterminen sind die Abfälle rechtzeitig bereitzustellen, so die KWiN, denn die Sammeltouren werden nicht nach dem üblichen Tourenverlauf gefahren. Die Abfälle sind bis spätestens um 6 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze bereitzustellen. Für später bereitgestellte Abfälle kann laut KWiN eine Abholung nicht garantiert werden. Sollte dennoch eine Abfuhr verpasst worden sein, muss dies nicht gemeldet werden. Es findet in solchen Fällen kein Nachfahren statt, sondern die Abfälle, die beim Restmüll zum Beispiel nicht in die Tonne passen, sollen bei der nächsten Tour in Zusatzsäcken bereitgestellt werden. Die KWiN bittet darum, keine gelben Säcke dafür zu verwenden, da diese nur für Verpackungsabfälle gedacht sind und beim Restmüll nicht mitgenommen werden.

