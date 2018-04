Verantwortlicher wurde ermittelt

Buchen.Von mehreren Verkehrsteilnehmern wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Ölspur in verschiedenen Straßen in Buchen gemeldet. Die Örtlichkeiten wurden durch eine Streife überprüft. Die Ölspur ging von Unterneudorf in Richtung Buchen, anschließend durch die „Hollergasse/Schüttstraße/Hettinger Straße“ in Richtung Hettingen sowie von der Ortsmitte Hettingen in ein Wohngebiet und von dort wieder

...

Sie sehen 61% der insgesamt 658 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.02.2018