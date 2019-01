Verein hat ein kulturelles Ausrufezeichen gesetzt

Buchen.Ganz im Zeichen des abgelaufenen Jubiläums „125 Jahre Stadtkapelle Buchen“ stand die Jahreshauptversammlung, zu der Vorsitzender Christian Schulze zahlreiche Musiker begrüßte. So sprach er auch zurückblickend gleich von einem kulturellen Ausrufezeichen, welches der Verein im abgelaufenen Jahr 2018 gesetzt hätte.

Die Stadtkapelle habe mit den Jubiläumsveranstaltungen und der Herausgabe des Bildbandes durch den Förderverein ihre große Kreativität und Vielfalt überzeugend präsentiert. Dazu beigetragen habe auch der furiose Start mit dem Frühlingskonzert in der vollbesetzten Stadthalle, bei dem Stadt- und Jugendkapelle in beeindruckender Weise ihr musikalisches Können zeigten. Sein Dank galt dabei insbesondere dem Dirigenten Alexander Monsch für dessen unermüdliches Engagement und akribischer Arbeit um das musikalische Niveau der Kapelle. Weiterhin dankte Schulze allen Aktiven für den großen ganzjährigen Einsatz zum Wohle des Vereins. Er erinnerte mit der Veranstaltung „Jazz im Hof“, der „Party Crescendo“ und dem Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim in St. Oswald noch einmal an die Höhepunkte des Jubiläums und vergaß dabei auch nicht die Herausgabe des Jubiläumsbildbandes durch den Förderverein. Hier galt sein besonderer Dank dem Vorsitzenden Dr. Achim Brötel und dessen Team, die bei der Zusammenstellung historische Arbeit geleistet hatten.

Abschließend attestierte der Vorsitzende dem Jubiläum, einen hervorragenden musikalischen und gesellschaftlichen Eindruck hinterlassen zu haben. In den Dank eingeschlossen waren der Förderverein Kirchenmusik, mit dem man in harmonischer Weise jährlich das Vorsommerfest organisiert, die JMK-Musikschule und die Stadtverwaltung Buchen mit Bürgermeister Roland Burger für die sehr gute Zusammenarbeit. Letztlich galten dem Förderverein der Stadtkapelle für die großartige Unterstützung der Jugendarbeit Dankesworte.

In seiner Vorausschau stand die Konzertreise zum Stadtfest nach Görlitz im August im Vordergrund, für die die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. Diese Fahrt war auch Ausgangspunkt für den Dirigenten Alexander Monsch und dessen Ausführungen zur musikalischen Jahresarbeit. Das musikalische Niveau zu erhalten und sich an der Musik zu erfreuen war seine Devise und er appellierte dabei an die konzentrierte Probearbeit, gerade auch im Hinblick auf das Frühlingskonzert am 13. April in der Stadthalle. Sein Dank galt allen Aktiven, vor allem aber auch Lisa Kohlmann, die als Dirigentin für die musikalische Jugendarbeit verantwortlich ist. Die Zusammenarbeit mit den Bläserklassen der Grundschulen sei ein wichtiger Pfeiler der Nachwuchsarbeit.

Durchschnittsalter liegt bei 30

Schriftführer Michael Lauer fasste das Jahr in Zahlen zusammen. So trafen sich die Musiker zu über hundert musikalischen Proben und Anlässen. Das Durchschnittsalter der Kapelle beträgt derzeit 30 Jahre, wobei der durchschnittliche Probebesuch bei 43 Aktiven lag. Anschließend freute sich Vorsitzender Schulze zehn neue Mitglieder in die Stadtkapelle aufzunehmen. Ellen Schwab, Caroline Kleinert, Kerstin Wörner, Christina Schäfer, Fabian Süßenbach, Patrick Ritter, Michael Schäfer, David Grimm, Benedikt Leinss und Marius Soez ergänzen ab sofort die Zahl der aktiven Musiker. Den Umbruch in der Jugendarbeit verdeutlichte der Bericht der Jugendleiterin Lisa Kohlmann, welcher von dem Vorsitzenden verlesen wurde. Dabei wurde die ABC-Band in die Jugendkapelle integriert und zu einem Orchester zusammengeführt, welches die ersten Auftritte bereits bravourös gestaltete.

Über eine solide wirtschaftliche Situation berichtete anschließend Andrea Noe, die als Kassiererin gerade im Jubiläumsjahr besonders gefordert war. Die Kassenprüferinnen Annette Bischof und Caroline Weber bescheinigten eine einwandfrei Buchführung, so dass die Entlastung einstimmig erfolgte.

In seinem verlesenen Grußwort dankte der Verbindungsmann der Stadt Buchen Hubert Kieser, auch im Namen von Bürgermeister Burger, für die geleistete Arbeit. Die Stadtkapelle habe im Jubiläumsjahr Akzente gesetzt, welche großen Respekt abverlangen. Bei den anschließenden Wahlen kam es unter der Wahlleitung von Christof Kieser zu folgenden Ergebnissen: Vorsitzender Christian Schulze, zweiter Vorsitzender Klemens Weber, Schriftführer Michael Lauer, Kassier Michael Scholl, Orgareferentin Damaris Roos, Beisitzer Antje Haag, Holger Stich und Lukas Schäfer, sowie Jugendleiterin Anna-Maria Weber. Bestätigt wurden auch Kassenprüferinnen Annette Bischof und Caroline Weber.

Im Anschluss an die Wahlhandlung bedankte sich der wiedergewählte Vorsitzende bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Stadtkapelle. Unter dem dankbaren Applaus der Versammlung wurden Sarah Brötel, Andrea Noe, Julia Nagy, Jörg Bauer und Markus Knoll aus ihren Funktionen verabschiedet. Der ehemalige Vorsitzende Michael Schmelcher nutze abschließend die Gelegenheit, sich noch einmal beim Vorstand und den Aktiven für das tolle und arbeitsreiche Jubiläumsjahr zu bedanken. Die Versammlung schloss mit einer regen Aussprache, in der zukunftsweisende Ideen eingebracht wurden.

