Verein hat sich wieder rege am Ortsgeschehen beteiligt

Kassier Edgar Holderbach berichtete in der Versammlung von einer wirtschaftlich soliden Basis des Vereins. Die beiden Kassenprüfer Gilbert Schachner und Michaela Geier bestätigten daraufhin eine tadellose Kassenführung.

Dirigent und Jugendleiter Werner Hollerbach zeigte sich mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Der Verein sei seinen Verpflichtungen sehr gut nachgekommen. Der Leistungsstand sei gut, die Bandbreite am Wachsen. Die Kapelle wusste zu überzeugen und kam am Musikfest sehr gut an.

Ilona Rothengaß als zweite Vorsitzende ehrte drei aktive Musiker für ihren sehr guten Probebesuch.

Ortvorsteher Bernhard Bechtold und Vertreter der örtlichen Vereine überbrachten Grußworte und dankten dem Musikverein für die Unterstützung.

