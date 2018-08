Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Ziel

Anzeige

Buchen.„Dass sich die CDU-Frauen-Union (FU) des Neckar-Odenwald-Kreises für ihre Hauptversammlung die Neckar-Odenwald-Klinik in Buchen ausgesucht hat, dafür gibt es mindestens drei gute Gründe.“ Mit diesen Worten eröffnete die FU-Kreisvorsitzende Margaret Horb die Sitzung, in der auch Neuwahlen durchgeführt wurden. Man wolle stark für die Region sein und die Zukunft gestalten für den Landkreis. „Und die Menschen sollen im Mittelpunkt stehen, hier in den Kliniken und in unserer Politik“, sagte die Politikerin.

Notfallversorgung als Thema

Wie wichtig und notwendiges es im Krankenhaus wie in der Politik sei, „ruhig Blut“ zu bewahren, scheine aber nicht jedem in der Politik bewusst zu sein, so Horb. Daher auch der Titel der Hauptversammlung „Ruhig Blut“ über die Notfallversorgung im Neckar-Odenwald, die der ärztliche Direktor und leitende Notarzt Chefarzt Dr. Harald Genzwürker in seinem Referat darstellte. Außer den Frauen lauschten ihm zahlreiche Ehrengäste, darunter der baden-württembergische Minister für den ländlichen Raum, Peter Hauk, der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, die stellvertretende Buchener Bürgermeisterin Ruth Weniger und der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Adelsheim, Dr. Dirk Altmeppen.

Turbulente Politik in Berlin

Die Bedeutung der engen Verbundenheit der Bürger vor Ort, im Land und Bund mit ihren Abgeordneten und Mandatsträgern wurde in den Grußworten von Hauk, Gerig und Genzwürker vermittelt. Gerig fokussierte die turbulente Tagespolitik in Berlin und dankte der Frauen-Union für die stets konstruktive Zusammenarbeit, die er gerade auch in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender für Landwirtschaft und ländlichen Raum in Berlin schätze. Hauk skizzierte die Herausforderungen der Landespolitik vor allem in der Bildung, ärztliche Versorgung, Pflege und Wirtschaftspolitik.