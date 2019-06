Vereinssieger beim Hufeisenwerfen gekürt

Buchen.Das vereinsinterne Turnier im Hufeisenwerfen hat eine jahrzehntelange Tradition beim Country & Western Club Buchen. Immer an Christi Himmelfahrt durchgeführt, hat es jedoch in den vielen Jahren einige Änderungen erfahren. Zum dritten Mal fand es wieder auf dem bewährten Gelände des Schützenvereins Buchen statt. Die Regeln beim Werfen wurden im Vergleich zu den Vorjahren vereinfacht, da Spaß und Gemeinsamkeit wuchtiger sind als Punkte und Perfektion. Geworfen wurde in der Damen- und Herrenmannschaft. Bei den Damen war erneut für viel Spannung gesorgt, da ein Stechen um den zweiten Platz erforderlich war. Sylvia Fischer landete mit zwei Punkten auf dem dritten Rang, Heide Elleser erreichte mit drei Punkten den zweiten Platz. Siegerin wurde Waltraud Herberich mit fünf Punkten, inklusive einem Ringer. Bei den Herren erzielte Jürgen Will drei Punkte und kam damit auf Platz drei. Thomas Schwarz belegt mit vier Punkten Platz zwei – auch er erzielte einen Ringer. Ebenfalls ein Ringer gelang Günter Fischer: Mit sechs Punkten belegte er den ersten Platz. Bild: Country & Western Club Buchen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019