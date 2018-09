Vergangene Zeiten aufleben lassen

Einbach.Die in den Jahren 1937/38 Geborenen aus Einbach trafen sich zu einem Wiedersehen.

Nach dem Besuch des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Michael in Waldhausen besuchte man zuerst die Gräber der verstorbenen Mitschüler auf dem Friedhof in Einbach und stellte sich dann vor dem Schulhaus zu diesem Gruppenbild auf. Im Gasthaus zum Engel in Balsbach aß man zu Mittag und trank Kaffee und saß dabei gemütlich zusammen und plauderte über die zusammen verbrachten vergangenen Zeiten. Bild: Jahrgang

