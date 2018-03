Verkaufsfläche wird wesentlich größer

Anzeige

Buchen.Die Erdarbeiten für die Erweiterung des dm-Marktes in der Buchener Innenstadt an der Stadtmauer zwischen der Walldürner Straße (Volksbank Franken) und der Hochstadtstraße (Augenarztpraxis) haben begonnen. Der Drogeriekonzern will seine Filiale nach dem Umbau noch in diesem Jahr wiedereröffnen.

Die Ladenfläche in der Gewerbeimmobilie von Dieter Flum am Musterplatz wird auf einer Ebene im Erdgeschoss von bisher 550 Quadratmeter auf künftig 800 Quadratmeter vergrößert. Das wird durch einen Erweiterungsbau und die Hinzunahme der ehemaligen Verkaufsfläche des Herrenmodengeschäftes J. Silberzahn möglich.

Eine Garage neben den Parkplätzen in der Hochstadtstraße ist bereits abgerissen, die angrenzende Garten- und Grünfläche im Zuge der Erdarbeiten integriert. Das Grundstück wird – in Grenzbebauung – überbaut. Das neue Gebäude passt sich in der Höhe an die bestehende Immobilie in der Walldürner Straße an, wie der planende Architekt und Bauleiter Herbert Sölch auf Anfrage der FN erläuterte. Er sprach von einer „maximalen Ausnutzung der Fläche“.