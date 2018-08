Verschiedene Fähigkeiten angesprochen

Buchen.Im Rahmen des Buchener Ferienprogramms konnten die Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren ihre Fähigkeiten bei der Buchener Schützengesellschaft testen. Die Nachwuchsabteilung der Schützengesellschaft organisierte den Tag und sorgte mit verschiedenen Aktivitäten für viel Spaß bei den 25 Kindern.

Begeisterung für Sport wecken

„Wir hoffen durch den heutigen Tag auch, dass wir bei Kindern die Begeisterung für den Schützen-Sport wecken können. Jeder kann diesen Sport – im Gegensatz zu anderen – entsprechend seiner Fähigkeiten ausüben“, so Jürgen Sillmann, Jugendleiter der Schützengesellschaft.

Nach dem ersten Kennenlernen am Morgen gab es zur Stärkung beim Mittagessen Spaghetti und Beilagen. Am Nachmittag war dann wieder viel Betrieb an den einzelnen Stationen. Dabei unterstützen und halfen die Mitglieder der Schützengesellschaft beim Schießen mit Licht-, Laser- und Luftgewehren oder beim Schießen mit verschiedenen Bögen. Die Anforderungen an die Kinder waren dabei sehr vielseitig, da etliches beachtet werden musste. So ist neben der Position des Gewehrs auch die Körperhaltung wichtig. Beim Bogenschießen sind beispielsweise verschiedene Pfeile in entsprechende Position einzuspannen.

„Der Schießsport kann gerade bei Heranwachsenden zur Persönlichkeitsbildung beitragen. Es fördert Konzentration, Verantwortungsbewusstsein und Motorik“, beschreibt Sillmann die Effekte.

Durch Lichtpistolen und Lichtgewehre kann der Sport bereits ab einem Alter von acht Jahren ausgeübt werden.

Während des gesamten Tages sorgten zudem Spiele wie Dart, Büchsenwerfen oder Bogenschießen für die nötige Abwechslung. So gingen die Kinder nach einem unterhaltsamen Tag schließlich mit einigen neuen Erfahrungen nach Hause. Vielleicht sieht Sillmann manche von ihnen beim Training der Nachwuchsabteilung wieder. rkr

