Verschmähte Liebe mit Schlagerpassagen

Ein verschwundener Sauerbraten, eine Romanze mit Schlagerpassagen und akrobatische Senioren: Die „Klingemänner Waldhausen“ hatten den Zuschauern in der Prunksitzung viel zu bieten.

Waldhausen. Mit einer abwechslungsreichen Prunksitzung hat die FG „Klingemänner Waldhausen“ das Publikum am Samstagabend in der Sporthalle bestens unterhalten. Doch die Zuschauer mussten über Sitzfleisch verfügen, denn die Sitzung dauerte fünf Stunden lang.

Kurioses aus dem Ort

Als Ortsvorsteher Dieter Weber als Ausscheller in die Bütt stieg, lag Mitternacht bereits hinter den Narren. In seinen Bekanntmachungen ging er auf Ungeschicklichkeiten und Begebenheiten der Dorfbewohner im vergangenen Jahr ein. Zum Beispiel vergaß eine Mutter ihren Sohn im Kindergarten. Beim Sportfest fiel ein Feiernder von der Bank und riss andere mit sich. Ein anderer „Hauschemer“ stellte seinen Sauerbraten ins Freie und wunderte sich später darüber, dass dieser verschwunden war. Warum der städtische Bauhof für die Buchener Narrhalla zum 11. 11. Laub in den Museumshof brachte, verstand Ortsvorsteher nicht. Außerdem machte er sich über seinen Sohn Adrian lustig. Dessen Leibesumfang war zu mächtig, um mit einem Fahrgeschäft am Buchener Schützenmarkt mitfahren zu können.

Sitzungspräsident Christian Scholl präsentierte voller Stolz die „Wortwitz-Trilogie“ und meinte damit drei Paare aus den eigenen Reihen, die mit ihren humorvollen Beiträgen die Anwesenden zum Lachen brachten. So nervte Nicki Benz-Schüssler als „Ulla“ die Mitwartenden im Wartezimmer eines Arztes, unter anderem den einbeinigen Frank Fischer. Wie er sich denn mit nur einem Bein wiege, wollte Ulla zum Beispiel wissen. Oder was er von Flamingos halte?

Helena Zehr und Anna Egenberger erklärten als Rebecca und Larissa die Welt. Ihrem Sketch wurde ein Video aus Peru vorausgestellt. In diesem wünschte „Ruth aus Peru“, alias Saskia Haber, allen eine gute Kampagne. Die Influencerinnen Larissa und Rebecca sprachen in ihren Youtube-Kanal unter anderem über Feminismus und das dritte Geschlecht.

„Die Liebe ist ein seltsames Spiel“, lautete der Titel des Dialogs von Florian Weber und Sabrina Miltner. Eigentlich wollte Florian mit Sabrina klären, warum die Frauen Probleme mit ihm hatten. Als sich Sabrina in Florian verliebt, wird ihm das zu viel und er weist sie zurück. Immer wieder antworteten die beiden Kontrahenten dem anderen mit selbst gesungenen Schlagerpassagen. Dem Publikum war diese äußerst gelungene Darbietung begeisternder Beifall wert.

Sportliche Rentner

Originell und für das vorgetäuschte Alter der Mitwirkenden äußerst artistisch präsentierte sich die „Seniorensportgruppe Waldhausen“ vom Sportverein. Die Tänzerinnen hatten sich in grauhaarige Frauen und Männer verwandelt. Unter der Leitung von Julia Bauchner brachten sie die Stimmung in der Halle zum Kochen.

Das Männerballett der SV-Fußballer war im Vergleich zum vergangenen Jahr von sechs auf zehn Mitwirkende gewachsen. Unter der Leitung von Melanie Arndt und Helena Leopold leiteten sie mit dem Motto „Feuerwehrmänner“ mit Schwung in die Sitzungspause über. In der zweiten Hälfte ging es weiter mit dem nächsten Höhepunkt. Die Mitglieder des Elferrats luden ein zur Märchenstunde. Verkleidet als Biene Maja, Willi und Heuschrecke Flip, als Sieben Zwerge, Hänsel und Gretel sowie als Rotkäppchen interpretierten sie in einem eingespielten Video die Märchen auf neue, humorvolle Weise. Auch Bürgermeister Roland Burger und Pfarrer Werner Bier trugen als Ehrengäste zu dieser unterhaltsamen Prunksitzung bei. So reimte Burger, passend zu dem Waldhausener Fastnachtsmotto „Ein paar Milliönchen hin oder her …“ über den teuren Anbau des Caritas-Altersheims, das nötige Geld für Kliniken und Ganztagsgymnasium Osterburken und den kostspieligen Umbau des Burghardt-Gymnasiums Buchen.

Pfarrer Bier hatte mit Handwerker-Witzen die Lacher auf seiner Seite. Als Sitzungspräsident Christian Scholl ihn bat, nächstes Jahr in der Prunksitzung eine Bütt zu halten, konterte Bier treffend. Er werde die Bütt nicht in der Sporthalle, sondern am Fastnachtssonntag in der Kirche halten.

Die Sitzung wurde aufgelockert durch Garde- und Schautänze benachbarter Fastnachtsvereine. So steuerten die „Getzemer Narren“ gleich drei Tanzgruppen zum Programm bei. Sie eröffneten mit dem Tanz ihrer Garde das Programm. Das Männerballett brachte Schwung und Farbe auf die Bühne mit der Darbietung „Auf der Walz“. Und die Schautanzgruppe aus dem Baulanddorf beeindruckte mit Akrobatik und farbenfrohen Kostümen bei dem Tanz „Alice im Wunderland“.

Auch die Garde aus Heidersbach bereicherte das Programm mit dem Schautanz „Frösche küsst man nicht“, ebenso wie die Schautanzgruppe der Seggemer Schlotfeger aus Seckach mit „Willkommen auf dem Jahrmarkt“. mb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019