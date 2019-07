Viel Abwechslung für Kinder und Erwachsene geboten

Buchen.Die Stadt Buchen bietet auch in diesem Sommer wieder ein Ferienprogramm für Kinder und Erwachsene an. Der Flyer hierzu ist in der Tourist-Information, Hochstadtstraße 2, in Buchen erhältlich.

21. Juli, 14.30 bis 18 Uhr: 27. Musikschulfest der JMK-Musikschule im Museumshof (bei schlechtem Wetter: Stadthalle Buchen).

26. Juli, ab 18 Uhr: Dämmerschoppen in der Buchener Innenstadt. Geschäfte sind bis 23 Uhr geöffnet. Veranstalter ist die Aktivgemeinschaft Buchen.

30. Juli, 14 bis 17 Uhr: Nachmittag bei der Kolpingfamilie Buchen. Upcycling mit Tetra Pak, 13 bis 17 Uhr Nähkurs für Teens mit der Modeschneiderin Nicole Trunk für Jugendliche ab 10 Jahren, Abt-Bessel-Realschule, Dr.-Fritz-Schmitt-Ring 1, Zimmer 1.5, Information bei Nicole Trunk, Telefon 0172/9747183. Anmeldung vhs Buchen, Telefon 06281/557930, info@vhs-buchen.de.

31. Juli, 16.30 Uhr: „Für die „kleinen“ Höhlenforscher, kindgerechte Führung durch die Eberstadter Tropfsteinhöhle. Anmeldung erforderlich. weitere Termine sind jeweils zur gleichen Zeit am 7., 14., 21., 28. August, 4. September.

2. August, 16 Uhr: Feriensommer-Stadtführung mit Anke Kemmerer durch die historische Buchener Innenstadt, Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt.

3. August, 16 Uhr: Waldmärchen – Erzählnachmittag im Wald mit Caroline Semma, Anmeldung in der Tourist-Information Buchen und per Email: caroline.semma@gmx.de. Weitere Termine sind zur gleichen Zeit am 10., 17. August. 10 bis 13 Uhr: Wald-Erlebnis-Tour für Familien oder Großeltern mit Enkeln (ab 5 Jahren). Kleinen Rucksack mit Vesper und Getränk für das Picknick unterwegs mitbringen. Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7. Info: Melanie Schönit, Telefon 06281/1366, www.schoenitshof.de. Anmeldung erforderlich.

7. August, 9.30 bis 11 Uhr: Yoga für Kinder mit der Yoga-Lehrerin Heike Scheuermann für Kinder von 7 bis 10 Jahre, Treffpunkt: vhs-Haus 2, Kellereistraße 21, Entspannungsraum Abendstern. Information und Anmeldung vhs Buchen:, Telefon 06281/557930, info@vhs-buchen.de. Weitere Termine zur gleichen Zeit sind am 8. August.

8. August, 15 Uhr: „Zauberkunst“ am Siedlerheim mit Zauberkünstler Kußmann beim Verband Wohneigentum Buchen, Treffpunkt: Siedlerheim im Dahlienweg 12 in der Hainsterbach in Buchen. Anmeldung erforderlich.

9. August, 15 bis 8 Uhr: Vom Schaf zum Filz. Für Kinder ab 8 Jahren.Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7, 74722 Buchen. Info: Melanie Schönit, Telefon 06281/1366, www.schoenitshof.de. Anmeldung erforderlich. 18 Uhr: Abendspaziergang mit Annemarie Kaiser mit der Themenführung „Frauenpersönlichkeiten – starke Frauen in Buchen“. Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt.

9. bis 18. August: Open-Air-Kino in Buchen im Hof der Stadtwerke. Vorverkauf in der Tourist-Information Buchen.

12. August, 14.30 bis 16 Uhr: Schnuppertag im WT-Zentrum Buchen für Kinder ab 5 Jahren. Im Wing Tsun werden Körper und Geist gefördert (Selbstverteidigung). Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung erforderlich.

13. August, 15 Uhr: Geologie erleben und erforschen. Fachführung an der Eberstadter Tropfsteinhöhle und im angrenzenden Steinbruch mit dem Geopark-vor-Ort-Begleiter Zacharias Müller. Anmeldung erforderlich.

14. August, 10 bis 13 Uhr: Tanzworkshop für Kinder von 8 bis 12 Jahren mit der Tanzsportabteilung des TSV Buchen. Anmeldung erforderlich.

16. August, 15 Uhr: Kindgerechte Wanderung durch Wald und Flur mit dem Odenwaldclub Ortsgruppe Buchen. Anschließend gemütliches Beisammensein im Wanderheim mit Bewirtung. Treffpunkt: am Parkplatz am Kleinen Roth 19. Anmeldung erforderlich. 10 bis 13 Uhr: Garten-Werkstatt. Für Kinder ab 8 Jahren. Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7, Buchen. Info: Melanie Schönit, Telefon 06281/1366, www.schoenitshof.de. Anmeldung erforderlich

17. August, 14 bis 17 Uhr: Ein Tag bei der Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehr Buchen lädt ein zum Spielen und Entdecken in der Feuerwache in Buchen. Zum Abschluss gibt es für jede(n) etwas zu essen und zu trinken. Für Kinder und Jugendliche von 4 bis 16 Jahren. (Kindergartenkinder nur in Begleitung von mindestens eines Elternteils).

19. August, 14 Uhr: Backen mit dem Brezelkönig. Besuch der Bäckerei Lunkenheimer in Buchen. Treffpunkt in der Bäckerei. Anmeldung erforderlich.

20. August, 11 Uhr: Feriensommer-Kinder-Stadtführung mit Susanne Dambach. Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt. 14 bis 19 Uhr: Die Teilnehmer bauen eine Feuerstelle und grillen Stockbrot und Würstl im Garten des Mehrgenerationenhauses und lassen den Abend beim Lagerfeuer ausklingen. Anmeldung: über das Mehrgenerationenhaus, Telefon 0160/9798 60 48 oder ingrid.scheuerer@diakonie-nok.de.

21. August, 14.30 Uhr: Der Zauberer zu Gast an der Höhle in Eberstadt. Anschließend kann bei einer Kinderführung die Höhle besichtigt werden.

22. August, 10 Uhr: Ein Tag bei der Schützengesellschaft Buchen. Getränke und Verpflegung werden gestellt. Anmeldung erforderlich. 15.30 und 16.30 Uhr Bilderbuchkino. „Der kultivierte Wolf“, eine Geschichte für Kinder ab 6 Jahren nach dem Bilderbuch von Pascal Biet in der Stadtbücherei Buchen, Oberer Marktplatz. Der Eintritt ist frei.

23. August, 11 Uhr: Feriensommer-Stadtführung mit Susanne Dambach durch die historische Buchener Innenstadt, Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt. 15 bis 18 Uhr: Vom Schaf zum Filz. Für Kinder ab 8 Jahren.Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7, Buchen. Info: Melanie Schönit, Telefon 06281/1366, www.schoenitshof.de. Anmeldung erforderlich.

25. August, 9 bis 17 Uhr: Bus-Exkursion entlang des Limes mit Ute Schall. Anmeldung erforderlich.

27. August, 10 bis 12 Uhr: Papierkunst für Kinder mit der freien Künstlerin Gabriele Strittmatter für Kinder von 8 bis 12 Jahren, Treffpunkt: J.-Martin-Krauss- Brunnen beim vhs-Haus 1. Bitte mitbringen: eine schöne leere Flasche, Wachsmalstifte wenn vorhanden. Information und Anmeldung vhs Buchen, Telefon 06281/557930, info@vhs-buchen.de.

27., 28. und 29. August, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr: kostenlos Schnuppern beim Fecht-Club des TSV Buchen mit dem A-Lizenz-Trainer Hubert Heinrich in der TSV-Halle Buchen. Anmeldung erforderlich.

28. August, 19 bis 21.30 Uhr: Abendwanderung im Buchener Wald mit dem Mehrgenerationen-haus.

29. August, 16.30 bis 18:30 Uhr: Ein Nachmittag beim Pfadfinderbund Süd - Stamm Wildenburg am Pfadfinderheim in Buchen, Zum kleinen Roth 17, für Kinder ab 10 Jahren. Anmeldung erforderlich. 15 bis 16.30 Uhr Stadtrallye durch Buchen. Treffpunkt: im Museumshof. Anmeldung erforderlich.

30. August, 10 bis 12.30 Uhr: kindgerechter Erste-Hilfe-Kurs beim DRK Ortsverein Buchen für Kinder von fünf bis zwölf Jahren und von 13 bis 15.30 Uhr für Kinder ab 13 Jahren. DRK, Ortsverein Buchen, Bereitschaftsraum, Henry-Dunant-Straße 1, in Buchen. Anmeldung erforderlich.

31. August. 17 Uhr: Feriensommer-Stadtführung mit Gerhard Wißmann durch die historische Buchener Innenstadt, Treffpunkt: Mariensäule vor dem Verkehrsamt.

31. August bis 8. September: 190. Buchener Schützenmarkt, das Volksfest in der Region, täglich geöffnet.

3., 4. und 5. September, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr: kostenlos Schnuppern beim Fechtclub des TSV Buchen mit dem A-Lizenz-Trainer Hubert Heinrich in der TSV-Halle Buchen am Sportplatz. Anmeldung erforderlich.

3. September, 16 bis 18 Uhr: Piraten bei den Pfadfindern für Kinder von sechs bis zehn Jahren, am Pfadfinderheim in Buchen, Zum Kleinen Roth 17. Information und Anmeldung: Verkehrsamt, Telefon: 06281/ 2780.

4. September, 14.30 Uhr: Der Zauberer zu Gast an der Höhle. Anschießend Möglichkeit zur Teilnahme an der Kinderführung.

5. bis 8. September: Hobby-Kunstausstellung im Wimpinasaal.

6. September, 10 bis 13 Uhr: Kürbis-Werkstatt für Kinder ab acht Jahren. Treffpunkt: Schönitshof, Am Limbacher Weg 7, Buchen. Info: Melanie Schönit, Telefon 06281/1366, www.schoenitshof.de. Anmeldung erforderlich.

7. September, 14 Uhr: „Auf den Spuren der Römer“. Start und Ziel am Wanderparkplatz am Forsthaus in Hettingen. Dauer etwa zwei Stunden. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben.

9. und 10. September, jeweils 14 bis 16 Uhr: 7. Kinderhochschule Medizin in der Stadthalle Buchen, Information: www.kinderhochschule-medizin.de

19. September, 15.30 und 16.30 Uhr: Bilderbuchkino. „Gute Nacht Carola“ in der Stadtbücherei Buchen, Oberer Marktplatz. Der Eintritt ist frei.

