Viel Beifall für 3000 neue Lichter

Premiere hatte die neue Weihnachtsdekoration über dem Brunnen am Marktplatz am Mittwoch. 3000 Lichter werden auch beim Weihnachtsmarkt, der heute beginnt, für den nötigen Glanz sorgen.

Buchen. Nachdem drei junge Trompeter aus der Musikschulklasse von Alexander Monsch die zahlreichen Besucher musikalisch eingestimmt hatten, ging Bürgermeister Roland Burger auf die Geschichte des „neuen Weihnachts-Marktplatzwunders“ ein. Vor über einem Jahr habe man sich erste Gedanken gemacht, ob man an diesem Platz zu einer optischen Verbesserung kommen könne.

Die Weihnachtshütten wurden umgestellt, damit die Feuerwehr im Notfall durchfahren kann. Auch der bisherige Weihnachtsbaum stand für die Rettungskräfte ungünstig, außerdem musste er unten herum stets geästet werden, da er sonst den Blick auf die Bühne versperrt hätte. Der Vorschlag, den Brunnen zu überbauen, habe sich durchgesetzt. Der Stadtmarketing-Ausschuss habe den Überbau gebilligt und der Gemeinderat habe ebenfalls zugestimmt. Burger hoffte, dass die erleuchtete Konstruktion auch die Zweifler besänftigen möge. Zumindest bei den Besuchern fand die Dekoration unüberhörbaren Zuspruch, der durch Beifall unterstrichen wurde.

Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, bedankte sich bei Stadt und Bürgermeister dafür, dass das Projekt verwirklicht wurde. Da der bisherige Baum mit dem Rettungswegekonzept nicht konform war, habe man hier aus der Not eine Tugend gemacht. „Dieses Beleuchtungselement ist einmal mehr ein Zeichen dafür, dass in Buchen noch lange nicht die Lichter aus sind“, so Eichhorn. Ganz im Gegenteil, schließlich würden nun über die Adventszeit 3000 Lichter mehr leuchten als sonst im Jahr. Eichhorn ging davon aus, dass die Dekoration eine zusätzliche Attraktion für Buchen darstellt und hoffentlich viele Besucher in die Stadt locken möge.

Bei Glühwein und Kinderpunsch der Aktivgemeinschaft konnten die Besucher bei Klängen der drei jungen Trompeter den neuen Lichterglanz noch ein Weilchen auf sich wirken lassen. borg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018