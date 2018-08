Viel für Kirche und Gemeinde getan

Rischheim.Melanie Ehmann ist am 14. August nach langer Krankheit gestorben. Sie wurde am 19. Dezember 1926 in Rinschheim als zweites Kind der Familie Ehmann geboren.

Melanie Ehmann wuchs neben ihren fünf Geschwistern auf, musste schon früh im elterlichen Hof mitarbeiten und unterstützte ihr Leben lang auch ihren älteren, behinderten Bruder. Als die Landwirtschaft der Familie Ehmann eingestellt wurde, fand sie im Krankenhaus Buchen als Reinigungskraft bis zu ihrer Rente eine neue Beschäftigung. Auch im Rentenalter war sie noch aktiv in der Frauengemeinschaft und beim Altenwerk Rinschheim, bei dem sie auch Gründungsmitglied war.

Melanie Ehmann hat sich auch sehr lange Zeit ehrenamtlich für die Kirchengemeinde St. Hippolyt und Kassian Rinschheim eingesetzt. Sie hat von 1978 bis 1999 in der Kirche mit Leidenschaft geputzt, sowie täglich morgens die Kirche geöffnet und abends wieder geschlossen. Für diesen Dienst danken die Einwohner Rinschheims und das Gemeindeteam.

