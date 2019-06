Viel Interessantes erfahren

Buchen.Ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus setzten die Damen der bislang letzten Frauenakademie am Dienstag in den Räumen der Volkshochschule Buchen. Unter dem Titel „Die Juden im Römischen Reich“ fand ein Seminar mit Gesprächsaustausch statt, dessen Leitung die Buchener Schriftstellerin und Autorin Ute Schall übernommen hatte. Ute Schall hat zu diesem Thema auch ein Buch verfasst, das sogar in den USA interessierte Leser fand.

Nur wenige wissen, dass das Aus für den jüdischen Nationalstaat der Antike nicht mit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch den nachmaligen Kaiser Titus im Jahr 70 nach Christus kam, sondern erst zwei Generationen später unter Kaiser Hadrian. Nachdem der Aufstand des Simeon Bar Kochba in den 30er Jahren des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts von den Römern auf grausamste Weise niedergeschlagen worden war, verbot Hadrian den Juden bei Todesstrafe, Jerusalem, das Zentrum ihres Glaubens, je wieder zu betreten.

Ausgenommen war der neunte des Monats Ab, der sogenannte „Versöhnungstag“. Aber sie durften die Innenstadt nur aufsuchen, um ihr Schicksal an den Resten der Umfassungsmauer des Tempelareals zu beweinen… Die meisten Juden flohen daraufhin aus Judaea, die Provinz wurde in „Palaestina“ umbenannt. Die Zeit der Diaspora, der Zerstreuung des jüdischen Volkes, die sich über mehr als 1800 Jahre erstrecken sollte, begann – bis David Ben Gurion am 14. Mai 1948 den jüdischen Nationalstaat der Neuzeit, Erez Israel, ausrief und damit die einzige funktionierende Demokratie des Nahen Ostens begründete.

Die nächste Veranstaltung der Frauenakademie soll die Teilnehmer Anfang Juli nach Aachen führen, wo sie sich auf die Spuren Karls des Großen, des „Vaters Europas“ begeben wollen. ad

