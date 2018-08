Viel Lob über den Lehrern ausgeschüttet

Anzeige

Zum Ende des Schuljahres 2017/18 haben vier verdiente Lehrerinnen und Lehrer das Burghardt-Gymnasium verlassen.

Buchen. In den Ruhestand verabschiedet wurde Oberstudienrat Karlheinz Eisenbeiser, eine lebende Legende, die unzählige Schülergenerationen sowie das schulische Leben am BGB mit persönlichem Engagement und Herzblut maßgeblich geprägt hat. Der gebürtige Heidelberger, der sein Abitur in Neckarbischofsheim absolvierte, blieb der Region seit seinem Referendariat am Bunsen-Gymnasium Heidelberg und am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim immer treu. Ab dem 9. September 1980 bereicherte er das Burghardt-Gymnasium bis zuletzt durch seine Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Kompetenz, sein großes Verantwortungsbewusstsein sowie sein hohes erzieherisches Ethos, das stets den Menschen in den Mittelpunkt stellte, so die Schulleitung in einer Pressemitteilung.

Verbindungsleher

Bereits im ersten Dienstjahr wurde Karlheinz Eisenbeiser zum Verbindungslehrer gewählt. Er füllte diese Aufgabe bis zum letzten Schuljahr mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen in die Sichtweisen und Anliegen der Schülerinnen und Schüler aus. Mit seiner Unterstützung entwickelte sich die SMV des Burghardt-Gymnasiums zu einer tragenden Säule der Schulgemeinschaft. Die große Anerkennung, die ihm für seinen Einsatz gebührt, kam auch am vorletzten Schultag zum Ausdruck, als ihn die gesamte Schülerschaft des Burghardt-Gymnasiums in einer beeindruckenden Feier auf dem Schulhof verabschiedete. Der Ehemaligenabend im Juli 2017 wurde vor allem durch Karlheinz Eisenbeisers unzählige Kontakte zu ehemaligen Abiturjahrgängen ermöglicht und ist vielen unvergessen. Darüber hinaus leitete Karlheinz Eisenbeiser mehrere Jahre die Theater-AG und betreute die Kooperation der Schule mit der Badischen Landesbühne. Seine große Leidenschaft war und ist schließlich das Schachspiel, eine von ihm international betriebene Sportart, mit der er das BGB und Buchen als Botschafter des Schulschachs weit über den Landkreis hinaus bekannt gemacht hat. Der von ihm gegründete Schach-Club BG Buchen, dem er bis heute vorsitzt, spielt inzwischen in der zweiten und dritten Bundesliga und hat etliche Jugendmannschaften. Oberstudiendirektor Jochen Schwab brachte Karlheinz Eisenbeiser gegenüber seinen großen Dank für dessen Engagement in den verschiedenen Facetten der Schule zum Ausdruck.